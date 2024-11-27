Які менш відомі монети можуть «вистрілити» незабаром — Finance.ua
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Які менш відомі монети можуть «вистрілити» незабаром

Криптовалюта
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Які менш відомі монети можуть «вистрілити» незабаром
Які менш відомі монети можуть «вистрілити» незабаром
Якщо ви серйозно налаштовані інвестувати в криптовалюту, розробіть власну стратегію, в якій повинні бути чіткі критерії вибору криптовалюти, точки входу і виходу з угод, правила аналізу ринку та управління ризиками. Стратегії можуть бути як короткостроковими, так і довгостроковими.
Про це читайте в нашій новій статті:

Найперспективніші криптовалюти на 2025 рік

Flow

блокчейн-платформа, яка розроблена для впровадження цифрових активів, децентралізованих програм та NFT. Інвестування в проєкт означає ставку зростання вартості нових активів, які вже пройшли перевірку відомими компаніями.

HFT

токен високочастотної торгівлі, який поєднує розширені алгоритми та швидку обробку. Інноваційна екосистема HFT забезпечує прибуткові можливості та безпечні транзакції.
APT
його називають токеном захисту анонімності. Цей проєкт має на меті покращити приватність при проведенні транзакцій у криптовалютному світі. Для цього використовуються передові методи шифрування та нові протоколи.

BAL або Balancer

Ключовий компонент протоколу у децентралізованій фінансовій (DeFi) платформі, що забезпечує автоматичне створення ринків та покращує ліквідність.

MINA

Залучає користувачів суперлегкими способами масштабування та мінімальними вимогами щодо зберігання.
За матеріалами:
Finance.ua
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