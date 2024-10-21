Які країни шенгену найбільше полюбляють американці (інфографіка) — Finance.ua

Які країни шенгену найбільше полюбляють американці (інфографіка) Вчора 18:10 — Світ

Які країни шенгену найбільше полюбляють американці (інфографіка)

Експерти склали список країн-члени Шенгенської зони, які найбльіше вподобали жителі США.

Вони оцінювалися за кількома аспектами, які роблять країну ідеальною для переїзду, включаючи знання англійської мови та дружнє ставлення до Америки, як два важливі фактори для інтеграції.

Про це повідомляє Schengen.News

Люди переїжджають до інших країн у пошуках кращого життя, а країни Шенгенської зони мають репутацію кращого балансу між роботою та особистим життям і мають багато можливостей працевлаштування.

Тим не менш, для тих, хто приїжджає до ЄС, важливо відчувати себе прийнятими в новому середовищі.

Які країни серед найкращих місць для американців

Норвегія є другим найкращим місцем для переїзду для американців, вирізняючись своїм охороною здоров’я та знанням англійської мови.

Данія посідає третє місце через чудову оцінку фінансової гнучкості, яка відображає надлишок грошей після необхідних витрат.

Ісландія та Швеція посідають четверте та п’яте місця відповідно завдяки поєднанню рівня володіння англійською та стабільної системи охорони здоров’я.

Фінляндія посідає восьме місце, поступаючись Нідерландам та Австрії, але вирізняючись вищим балом у доброзичливості до американців.

Країни Скандинавії та Фінляндія мають найвищі бали в цьому рейтингу завдяки своїй системі охорони здоров’я. Це те, що американці цінують. Крім того, скандинави та фіни часто вільно володіють англійською, що є плюсом для доброзичливих американців.

У той час як Німеччина має один із найвищих балів за знання мови та систему охорони здоров’я, вона має найнижчий бал за доброзичливість. «Холодне» ставлення, характерне для німців, може бути проблемою для американців, які, незважаючи на пошуки кращого життя, дійсно цінують дружнє та тепле середовище.

Люксембург, який посідає дев’яте місце в цьому рейтингу, також отримав високі оцінки за варіанти охорони здоров’я та фінансову гнучкість.

Нідерланди та Ісландія отримали найвищий бал за рівень володіння англійською мовою, тоді як Швейцарія та Норвегія зібрали найбільше балів за охорону здоров’я.

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