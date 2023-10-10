Які документи треба подавати непрацюючим пенсіонерам, щоб отримати субсидію — Finance.ua
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Які документи треба подавати непрацюючим пенсіонерам, щоб отримати субсидію

Особисті фінанси
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Непрацевлаштованим літнім українцям, які зареєстровані та проживають у житловому приміщенні на самоті, для призначення соцдопомоги на «комуналку» можна надсилати лише заяву та декларацію про доходи, проте іншим категоріям пенсіонерів, такого пакета документації недостатньо.
Про те, що для призначення житлової субсидії деяким непрацюючим пенсіонерам слід подавати розширений пакет документів, повідомляє пресслужба КМУ.
Зокрема, у ситуації, коли разом із непрацюючими пенсіонерами в їхньому житлі прописані інші особи, які фактично не проживають за цим місцем реєстрації, крім заяви та декларації, додатково необхідно подати документацію, що підтверджує подібне «непроживання»:
  • довідки щодо навчання/працевлаштування «відсутньої особи» в іншому населеному пункті;
  • довідки з ЖЕКу/ОСББ/ЖБК щодо непроживання особи за адресою домоволодіння;
  • довідки, що стосуються оплати спожитої «комуналки» за іншою адресою/акт вивчення матеріально-побутових умов домоволодіння/фактичного місця проживання, складені органами місцевого самоврядування.
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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