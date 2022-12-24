Які документи мають бути у сім'ях, чиї рідні пішли на фронт — Finance.ua

Які документи мають бути у сім'ях, чиї рідні пішли на фронт
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував про перелік даних, що мають бути у сім’ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.
Про це він написав у Телеграмі.
«Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім’ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути», — йдеться у повідомленні Лубінця.
За його словами, серед таких даних:
- прізвище, ім’я і по-батькові;
- дата народження;
- копія паспорта;
- контактні дані місця постійної дислокації військової частини;
- контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник;
- назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;
- посада, звання військово-облікова спеціальність (якщо відомо).
До цього переліку також входять:
- особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) або жетону;
- ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;
- ПІБ, контакти безпосереднього командира;
- ПІБ, контакти командира частини;
- телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.
«Якщо ж ви не володієте якимись даними з переліку, дізнайтесь при нагоді у Захисника», — радить омбудсмен.
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