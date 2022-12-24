Які документи мають бути у сім'ях, чиї рідні пішли на фронт — Finance.ua

Які документи мають бути у сім'ях, чиї рідні пішли на фронт Сьогодні 13:08 — Особисті фінанси

Які документи мають бути у сім'ях, чиї рідні пішли на фронт

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував про перелік даних, що мають бути у сім’ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.

Про це він написав у Телеграмі

«Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім’ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути», — йдеться у повідомленні Лубінця.

За його словами, серед таких даних:

прізвище, ім’я і по-батькові;

дата народження;

копія паспорта;

контактні дані місця постійної дислокації військової частини;

контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник;

назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;

посада, звання військово-облікова спеціальність (якщо відомо).

До цього переліку також входять:

особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) або жетону;

ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;

ПІБ, контакти безпосереднього командира;

ПІБ, контакти командира частини;

телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.

«Якщо ж ви не володієте якимись даними з переліку, дізнайтесь при нагоді у Захисника», — радить омбудсмен.

Укрінформ За матеріалами:

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