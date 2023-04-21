Які авто найчастіше купують у Європі: десятка найпопулярніших моделей — Finance.ua
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Які авто найчастіше купують у Європі: десятка найпопулярніших моделей

Технології&Авто
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Які авто найчастіше купують у Європі: десятка найпопулярніших моделей
Які авто найчастіше купують у Європі: десятка найпопулярніших моделей
У Європі в першому кварталі 2023 року помітно збільшилися продажі нових електромобілів. Про це сказано у звіті Jato Dynamics.
За перший квартал 2023 року обсяг повністю електричних моделей у Європі збільшився на 43% до понад 219 тисяч одиниць. Вони склали понад половину від усіх проданих авто.
Загалом у Європі за цей період зареєстрували 3 220 806 нових авто. Це на 17% більше ніж за минулий квартал.
У європейських країнах зросла кількість повністю електричних моделей. Рейтинг продажів очолив американський електрокросовер Tesla Model Y.

Топ 10 найпопулярніших нових автомобілів у Європі за перший квартал 2023 року:

  1. Tesla Model Y — 71 683 авто.
  2. Dacia Sandero — 60 202 авто.
  3. Volkswagen T-Roc — 54 960 авто.
  4. Peugeot 208 — 53 336 авто.
  5. Opel/Vauxhall Corsa — 53 307 авто.
  6. Toyota Yaris Cross — 53 050 авто.
  7. Abarth/Fiat 500 — 45 598 авто.
  8. Dacia Duster — 45 310 авто.
  9. Renault Clio — 44 134 авто.
  10. Volkswagen Golf — 42 903 авто.
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