Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні — Finance.ua

Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні
У грудні Фонд держмайна планує провести понад 37 онлайн-аукціонів з оренди держмайна. Торги пройдуть у системі Прозорро. Продажі. Більшість приміщень перебувають у задовільному технічному стані та мають всі необхідні комунікації.
Про це пише ФДМУ.
«Кожен пасив має стати активом і приносити стабільний дохід до держбюджету. Сьогодні оренда об'єктів державної власності користується попитом серед малого та середнього бізнесу, оскільки у власності держави є приміщення для реалізації найрізноманітніших бізнес-проєктів», — наголосив Голова ФДМУ Віталій Коваль.
Кількість очікуваних аукціонів у грудні у розрізі регіональних відділень ФДМУ:
- РВ по місту Києву — 10 аукціонів;
- РВ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях — 1 аукціон;
- РВ по Полтавській та Сумській областях — 5 аукціонів;
- РВ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях — 5 аукціонів;
- РВ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях — 5 аукціонів;
- РВ по Одеській та Миколаївській областях — 1 аукціон;
- РВ по Рівненській та Житомирській областях — 2 аукціони;
- РВ по Вінницькій та Хмельницькій областях — 6 аукціонів;
- РВ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях — 2 аукціони.
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