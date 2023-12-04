Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні — Finance.ua

Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні

У грудні Фонд держмайна планує провести понад 37 онлайн-аукціонів з оренди держмайна. Торги пройдуть у системі Прозорро. Продажі. Більшість приміщень перебувають у задовільному технічному стані та мають всі необхідні комунікації.

Про це пише ФДМУ.

«Кожен пасив має стати активом і приносити стабільний дохід до держбюджету. Сьогодні оренда об'єктів державної власності користується попитом серед малого та середнього бізнесу, оскільки у власності держави є приміщення для реалізації найрізноманітніших бізнес-проєктів», — наголосив Голова ФДМУ Віталій Коваль.

Кількість очікуваних аукціонів у грудні у розрізі регіональних відділень ФДМУ:

РВ по місту Києву — 10 аукціонів;

РВ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях — 1 аукціон;

РВ по Полтавській та Сумській областях — 5 аукціонів;

РВ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях — 5 аукціонів;

РВ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях — 5 аукціонів;

РВ по Одеській та Миколаївській областях — 1 аукціон;

РВ по Рівненській та Житомирській областях — 2 аукціони;

РВ по Вінницькій та Хмельницькій областях — 6 аукціонів;

РВ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях — 2 аукціони.

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