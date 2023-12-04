Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні — Finance.ua
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Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні

Фондовий ринок
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Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні
Які аукціони ФДМУ планує провести в грудні
У грудні Фонд держмайна планує провести понад 37 онлайн-аукціонів з оренди держмайна. Торги пройдуть у системі Прозорро. Продажі. Більшість приміщень перебувають у задовільному технічному стані та мають всі необхідні комунікації.
Про це пише ФДМУ.
«Кожен пасив має стати активом і приносити стабільний дохід до держбюджету. Сьогодні оренда об'єктів державної власності користується попитом серед малого та середнього бізнесу, оскільки у власності держави є приміщення для реалізації найрізноманітніших бізнес-проєктів», — наголосив Голова ФДМУ Віталій Коваль.
Кількість очікуваних аукціонів у грудні у розрізі регіональних відділень ФДМУ:
  • РВ по місту Києву — 10 аукціонів;
  • РВ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях — 1 аукціон;
  • РВ по Полтавській та Сумській областях — 5 аукціонів;
  • РВ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях — 5 аукціонів;
  • РВ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях — 5 аукціонів;
  • РВ по Одеській та Миколаївській областях — 1 аукціон;
  • РВ по Рівненській та Житомирській областях — 2 аукціони;
  • РВ по Вінницькій та Хмельницькій областях — 6 аукціонів;
  • РВ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях — 2 аукціони.

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За матеріалами:
Finance.ua
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