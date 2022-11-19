Яка країна вважається найбільш екологічно безпечним місцем відпочинку (інфографіка) — Finance.ua

Яка країна вважається найбільш екологічно безпечним місцем відпочинку (інфографіка) Сьогодні 19:21

Всесвітній туристичний ринок (WTM) Лондон показав в одному зі своїх останніх опитувань, що Норвегія вважається найбільш стійким і відповідальним напрямком.

Про це пише schengenvisainfo.com.

За даними WTM London, 15 відсотків керівників туристичних компаній, яких запитали, який напрямок вони сприймають як модель сталого розвитку та відповідальності, обрали Норвегію.

Ще 14 відсотків з них обрали Коста-Ріку та сказали, що вважають її екологічним і відповідальним напрямком.

«Більше людей шукають екологічні варіанти подорожей, і такі країни, як Норвегія та Коста-Ріка, проливають світло на те, що можливо, і полегшують людям подорожувати екологічно чистими способами», — сказала директор виставки World Travel Market London Джульєтт Лосардо.

Коментуючи ці цифри, WTM London описав Норвегію як цілорічний напрямок для любителів активного відпочинку та пригод, який включає екологічність у повсякденне життя нації.

Енергія в Норвегії в основному забезпечується гідроенергією, і країна має стійку транспортну мережу та обмеження швидкості нижчі, ніж у багатьох інших європейських країнах. Беручи до уваги це, WTM London заявив, що Норвегія заохочує відвідувачів робити те саме та запрошує їх подорожувати, як місцеві мешканці.

Вважається, що оскільки мандрівники сприймають Норвегію як стале та відповідальне місце призначення, кількість відвідувачів продовжує залишатися високою. Дані, надані Статистичним управлінням Норвегії, показують, що кількість ночей, проведених у країні у вересні, значно зросла порівняно з тим же періодом минулого року.

За даними Статистичного управління Норвегії, у вересні 2022 року заклади розміщення країни зареєстрували близько 31 мільйона ночівель гостей, що на 21 відсоток більше, ніж у вересні 2021 року.

З усіх закладів розміщення готелі зареєстрували найбільшу кількість ночівель гостей, і було виявлено, що половина ночівель була зроблена в туристичних регіонах Осло, Бергена та Ромеріке.

10 найбільш стійких країн світу

Окрім Норвегії та Коста-Ріки, ще вісім країн — Мальдіви (13 відсотків), Нова Зеландія (12 відсотків), Фінляндія (11 відсотків), Ісландія (дев’ять відсотків), Бутан (шість відсотків), Словенія (чотири). відсотка), Кенія (чотири відсотки) і Галапагоські острови (три відсотки) — також входять до першої десятки місць, які сприймаються як стійкі та відповідальні.

«Обов’язковим елементом для таких країн є те, що сталий розвиток є основою способу життя нації, і з цього випливає, що люди, які живуть у цих напрямках, які хочуть зберегти своє природне багатство, заохочують відвідувачів також бути екологічно та соціально відповідальними», — повідомляє WTM London.

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