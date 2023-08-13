Як зросли ціни на генератори перед зимою — Finance.ua

Як зросли ціни на генератори перед зимою Сьогодні 18:34 — Особисті фінанси

Як зросли ціни на генератори перед зимою

Війна в Україні негативно вплинула на енергетичну систему країни. росія пошкодила або знищила велику кількість об'єктів енергетичної інфраструктури. Це призвело до скорочення виробництва електроенергії та зростання цін на енергоносії. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив українців про необхідність бути готовими до різних можливих сценаріїв цієї зими, зокрема не ховати далеко генератори.

Новини. Live за допомогою статистики OLX розповіли як змінився попит і пропозиція на генератори після заяв керівництва «Укренерго».

Як змінився попит на генератори в Україні

Варто зазначити, що у ціні на більшість генераторів не відбулося значних змін. Однак, ціна на певні пристрої енергоживлення все ж змінилась.

Зокрема, вартість генераторів з потужністю до 3 кВт, від 5 до 10 кВт та від 20 до 50 кВт зросла в середньому на 500−1000 гривень. Щодо генераторів інших потужностей, їх ціни залишились стабільними, а деякі моделі навіть подешевшали на суму близько 200 гривень.

Цікаво те, що українці поки що не дуже вірять у складну зиму і поки що не біжать скуповувати генератори. Статистика показує, що середня різниця у відгуках від користувачів на оголошення про продаж генераторів на OLX між 1 липня та 1 серпня 2023 року становить 10 разів.

Як змінився попит на павербанки в Україні

Тенденція на ринку пристроїв автономного енергоживлення схожа на тенденцію на генератори. Медіанні ціни (ціна, яка знаходиться в середині списку всіх цін) на павербанки залишились стабільними, але попит на них знизився більш як у десять разів.

Однак серед пристроїв автономного енергоживлення, медіанна вартість автономних станцій дещо зросла протягом останнього місяця. Найбільше збільшення цін сталося на пристрої з потужністю від 1000 до 2000 Вт, де медіанна вартість збільшилась з 30 до 32 тисяч гривень. Щодо пристроїв з меншою потужністю, вартість зросла приблизно на 500 гривень.

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