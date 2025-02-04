Як змінюються інвестиційні пріоритети українців — Finance.ua

Як змінюються інвестиційні пріоритети українців Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Як змінюються інвестиційні пріоритети українців

Минулого року українці продовжували нарощувати свої вкладення в ОВДП. Якщо на початку 2024 року загальна сума інвестицій у ці папери становила 53,25 млрд грн, то на кінець року сягнула 78,5 млрд грн. Таким чином, за рік обсяг цих інвестицій зріс на 25,25 млрд грн, або ж на 47,4%.

Завдяки цьому збільшилася і частка приватних інвесторів у структурі портфелю ОВДП в обігу — з 3,36% до 4,22%. Найбільше ж тримає облігацій, як і раніше, Нацбанк (43,5%) та банки (41,5%).

Загальний обсяг депозитів минулого року теж зростав, але відчутно повільнішими темпами. Сума строкових вкладів за 11 місяців минулого року додала приблизно 24 млрд грн. Якщо порівнювати із сумою строкових вкладів на початок року, то приріст виявиться незначним — лише близько 6%.

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Таким чином, приріст строкових депозитів суттєво відстає від інфляції, яка, за результатами минулого року, сягнула 12%, і ще більше — від зростання середніх доходів. За оцінками Держстату, за три квартали минулого року вони зросли на 22%.

Натомість темп приросту ОВДП випереджає зростання доходів. А це означає, що минулого року кошти приватних інвесторів поступово перетікали саме в ОВДП.

Хоча наразі вага строкових депозитів залишається все ж суттєво більшою — 413,5 млрд, тобто приблизно вп’ятеро більше, ніж загальні інвестиції в ОВДП.

Водночас не варто забувати, що є ще один інструмент, який за обсягом вливань наших співвітчизників суттєво перевищує як вкладення у депозити, так і ОВДП, — «валюта під матрацом».

Як відзначає економіст Богдан Данилишин , за 11 місяців минулого року українці витратили на придбання валюти 436 млрд грн, а це майже вдев’ятеро більше, ніж сумарний приріст ОВДП та строкових вкладів.

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