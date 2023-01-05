Як зміниться тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з січня 2023 року — Finance.ua

Як зміниться тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з січня 2023 року Сьогодні 08:50 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні у середу затвердила триетапне зростання тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії протягом 2023 року.

З 1 січня 2023 року тариф збільшиться на 10% — з нинішнього 345,64 грн/МВт-год до 380,28 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ),

з 1 квітня — ще на 13,1%, до 430,25 грн/МВт-год,

з 1 липня — ще на 12,7%, до 485,1 грн/МВт-год.

Уперше тариф на передачу для підприємств «зеленої» електрометалургії встановлено на 2023 рік у розмірі 209,42 грн/МВт-год.

Регулятор також застосував триетапне зростання тарифу «Укренерго» та диспетчеризацію.

З 1 січня він зросте на 9,9% — з нинішнього 62,13 грн/МВт-год до 68,28 грн/МВт-год,

з 1 квітня — ще на 18,4%, до 80,87 грн/МВт- год,

1 липня — ще на 18,1%, до 95,54 грн/МВт-год.

Відповідно до обґрунтування проєкту постанови, рішення застосувати поетапне збільшення тарифу комісія ухвалила на нараді 20 грудня. Передостання редакція проєкту постанови передбачала традиційне одномоментне зростання тарифу на передачу з 1 січня на 28,9% порівняно з нинішнім — до 445,4 грн/МВт-год, на диспетчеризацію — на 36,7%, до 84,91 грн/МВт-год.

«Таке одномоментне зростання в умовах воєнного часу може бути надмірно обтяжливим для споживачів електроенергії. З огляду на можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів доцільно застосувати поетапне підвищення тарифу на послуги з передачі», — пояснюється в обґрунтуванні зміни підходу.

У свою чергу голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що для нього стало несподіванкою застосування нового підходу поетапного перегляду тарифу.

«Проаналізувати його вплив на нашу можливість здійснювати діяльність з оперативно-технологічного управління системою експлуатації мереж наразі важко. Точно можна сказати, що запропонований порядок збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію не відповідає часовій структурі витрати коштів, яка очікується наступного року», — сказав він.

«Наприклад, ми очікуємо дуже високі витрати на допоміжні послуги на початку року, і ми також очікуємо, що на початку року ми маємо витрачати дуже значні гроші на відновлення розбитих мереж, щоб кількість наших колег-енергетиків, які беруть участь у засіданні регулятора при свічках, зменшилась, а не збільшилась», — додав Кудрицький.

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