Як змінились ціни на оренду житла в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились ціни на оренду житла в Україні (інфографіка)

Вчора 14:00 — Нерухомість

Через бойові дії та вимушений переїзд до відносно безпечних регіонів українці в 1,5 рази частіше шукають орендоване житло.

Якщо ще за день до початку війни орендою на OLX Нерухомість цікавились 1,6 млн разів, то зараз це число зросло до 2,7 млн пошуків.

Із них найпопулярніший запит — це квартира (близько 2,3 млн запитів). Де ж зараз вигідно орендувати житлову площу, та на які «плюшки» від орендодавців можна сподіватися?

Найбільший вибір нерухомості на Київщині, найнижча оренда — на Черкащині.

За кількістю вільних квартир для оренди впевнено лідирує Київщина. Порівняно з мирним часом, кількість помешкань у регіоні зросла майже вдвічі. Якщо до 23 лютого можна було обирати з-понад 20 тисяч осель, то у травні їх уже більше, ніж 40 тисяч. Водночас середня вартість оренди у травні, навпаки, знизилась майже на 22% та становить менше 9 тисяч гривень на місяць.

Велика ймовірність швидко знайти вільні квадратні метри і на Дніпропетровщині. Від початку війни кількість квартир для оренди в області зросла майже на 11%. Однак дещо збільшилась і ціна. Зараз за орендоване помешкання потрібно платити в середньому понад 7 тисяч гривень.

Приблизно таку ж середньомісячну вартість оренди просять і на Івано-Франківщині та Полтавщині, а от у Черкаській області ціна проживання на місяць обійдеться в трохи більше, ніж 6 тисяч гривень.

Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1 590 грн і становить 7 945 гривень, двокімнатної — на 4 879 гривень (11 198 гривень), трикімнатної — на 8 087 гривень (16 426 гривень). Аналітика по районах свідчить про те, що найлегше зараз знайти однокімнатку (найпопулярніший тип квартири) в Дарницькому районі. Тут вибір помешкань з-поміж 2 994 варіантів із середньою ціною 8 000 гривень на місяць. Така ж середня вартість оренди і в Шевченківському та Солом’янському районах. Якщо шукаєте, де найдешевше знімати житло, зверніть увагу на район, де місячна плата буде близько 6 000 гривень. місячна плата за однокімнатну квартируна 1 590 грн і становить 7 945 гривень, двокімнатної — на 4 879 гривень (11 198 гривень), трикімнатної — на 8 087 гривень (16 426 гривень). Аналітика по районах свідчить про те, що найлегше зараз знайти однокімнатку (найпопулярніший тип квартири) врайоніТут вибір помешкань з-поміж 2 994 варіантів із середньою ціною 8 000 гривень на місяць. Така ж середня вартість оренди і врайонах. Якщо шукаєте, де найдешевше знімати житло, зверніть увагу на Деснянський район, де місячна плата буде близько 6 000 гривень.

У західних регіонах, з огляду на зростання попиту, ціни, навпаки, зросли. Відтак, в Івано-Франківську місячна оренда однокімнатної квартири у травні коштує 8 776 гривень, двокімнатна обійдеться у 11 702 гривень, трикімнатна — у 17 553 гривень. А от у Калуші, містечку за 30 кілометрів від Франківська, про яке тепер знає вся Європа, популярність не вплинула на ціну оренди. Однокімнатну квартиру у місті, як і раніше, можна зняти за 3 000 гривень на місяць. Також на ОЛХ є оголошення про здачу двокімнаток у Калуші. Середня місячна вартість — 6 000 гривень.

У Хмельницькому пропозиції щодо оренди квартир дещо доступніші, ніж в інших західних областях: однокімнатне помешкання обійдеться у 6 000 гривень на місяць, двокімнатне — у 8 000 гривень, а за трикімнатні оселі треба віддати, в середньому, 12 000 гривень на місяць. Схожі ціни і в Черкасах. Однокімнатки та двокімнатки коштують так само, як і в Хмельницькому, а от трикімнатну оселю можна орендувати на тисячу гривень дешевше — за 11 000 гривень на місяць. У свою чергу, в Полтаві оренда однокімнатної квартири обійдеться у 8 000 гривень, за двокімнатну попросять близько 10 000 гривень, трикімнатне помешкання коштуватиме орієнтовно 15 000 гривень.

Зниження ціни на 20-40% та індивідуальні умови оренди — найпоширеніші поступки від орендодавців.

Внутрішнє опитування OLX серед орендодавців показало, що здебільшого квартири в оренду здають жінки у віці від 35 до 54 років (близько 52% респондентів). При цьому переважна більшість усіх опитаних (а це майже 90%) шукають майбутніх мешканців на профільних онлайн-майданчиках на кшталт OLX Нерухомість.

На що витрачають гроші від оренди:

88% орендодавців здають в довгострокову оренду свої квартири.

Для 85% власників це основний чи додатковий вид заробітку.

Водночас умови воєнного часу спонукали майже 10% респондентів віддавати гроші за оренду на благодійність, підтримку ЗСУ чи закупівлю гуманітарної допомоги,

а 8% опитаних навіть здають свою нерухомість безкоштовно тим, хто потребує даху над головою в такий складний для країни час.

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