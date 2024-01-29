Як зменшити витрату батареї на смартфоні Android: потрібно вимкнути всього одну опцію — Finance.ua

Як зменшити витрату батареї на смартфоні Android: потрібно вимкнути всього одну опцію Сьогодні 06:49 — Світ

Як зменшити витрату батареї на смартфоні Android: потрібно вимкнути всього одну опцію

Для поліпшення автономності смартфонів придумали режим економії батареї, темну тему і купу інших «фішок». Але майже завжди це компроміс, з яким користувачам доводиться миритися заради збереження заряду.

Втім, на Android є спосіб, який і автономність телефону збільшить, і вас ніяк не обмежить. Для цього потрібно вимкнути одну необов’язкову опцію. Мова про «Адаптивні оповіщення» (Android Adaptive Notifications).

Ця функція з’явилася не дуже давно, тому багато хто про неї, напевно, навіть не здогадується, при цьому вона точно є у вашому смартфоні. Опція аналізує вхідні оповіщення і показує їх користувачеві в той момент, в який (як їй здається) їм найбільш важливо отримати те чи інше оповіщення.

Цінність цієї функції, відверто кажучи, сумнівна. По-перше, вона може не показати дійсно важливі пуші з менш використовуваних додатків, якщо вирішить, що прямо зараз вам їх бачити не треба. По-друге, з її допомогою телефон збирає додаткові дані про користувача. А ще вона сильно навантажує батарею, оскільки працює у фоновому режимі.

Як вимкнути Адаптивні сповіщення

Йдемо в налаштування Android-смартфона, вводимо в пошуку «Оповіщення» і гортаємо вниз, поки не побачимо потрібну нам опцію. Після цього відключаємо пункт Android Adaptive Notifications переведенням перемикача в неактивний стан.

Також опція знаходиться в розділі «Додатки» → «Особливі права доступу». Після того, як знайшли настройку, відключаємо її.

УНІАН За матеріалами:

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