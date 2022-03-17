Як застрахувати авто за кордоном — умови у Польщі, Чехії та Німеччині

Вчора 17:01 — Особисті фінанси

З 16 березня українці можуть перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови у своїх автомобілях без полісів «Зелена картка». У звичайних умовах він є обов’язковим страховим сертифікатом.

Про це повідомили у Нацбанку. Що ще важливо знати українцям про страхування автомобіля, який перетинає кордон?

Який страховий захист пропонують за кордоном

Відразу після перетину державних рубежів людям слід подбати про страховий захист у тій країні, куди вони прибули. Відтак деякі держави пропонують безкоштовні поліси або беруть на себе страховий захист українських водіїв.

Польща. У Польщі три страховики — ERGO, PZU та Warta — надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності автовласників терміном на 30 днів. Отримати такі поліси можна прямо на прикордонних пунктах із польського боку. Там працюють представники цих компаній.

Чехія. Чеське страхове бюро пропонує таку послугу: безкоштовне страхове покриття збитків, заподіяних українським незастрахованим транспортним засобом. Ця опція можлива протягом 2 місяців після перетину кордону.

Крім того, українські водії можуть додзвонитися на спеціальну гарячу лінію в Чехії. Її номер — +420 251 032 834. Послуги надаються українською мовою.

Німеччина. До 31 травня 2022 року страховики цієї країни відшкодовують збитки, заподіяні українськими водіями внаслідок ДТП.

Крім того, німецький офіс Бюро «Зелена картка» відповідатиме за врегулювання збитків у разі аварій. А постраждалі у ДТП з вини українських водіїв мають звертатися до бюро для відшкодування збитків.

«Зелена картка» в інших країнах

Поліс «Зелена картка» можна оформити у українських страховиків. Це можна робити навіть онлайн. Існують також варіанти тривалості дії поліса — на короткий термін (до 60 днів) зі знижкою 50%, а також можна підготувати документ на будь-який термін.

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