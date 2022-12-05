Як за рік змінились ціни на алкоголь та цукерки — Finance.ua

Як за рік змінились ціни на алкоголь та цукерки Сьогодні 08:41 — Особисті фінанси

Аналітики проаналізували, як за рік змінилася ціна на популярні складники новорічних корпоративних подарунків.

Алкогольна продукція в Україні в річному еквіваленті подорожчала в середньому на 49%, а популярні кондитерські смаколики — на 40%.

Про це повідомили в прес-службі сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

«Особливим попитом під час оформлення замовлень для подарункових наборів користуються міцні елітні напої: віскі, ром, бренді та коньяк. Переважно купують марки популярних брендів, таких як: Bacardi, Captain Morgan, Jameson, Jack Daniel`s, Chivas Regal, Hennessy, Ararat та Shabo», — зазначили експерти.

За їхніми підрахунками, найбільше на поличках ритейлерів підскочила ціна на продукцію ТМ Captain Morgan — наприкінці листопада 2021 року пляшка білого рому об’ємом 0,7 л коштувала в середньому 287,9 грн, тоді як станом на 28 листопада 2022 року вартує 538 грн. Разом з тим найменше зросла ціна на коньяк ТМ Hennessy — вартість напою об’ємом 0,5 л підвищилась на 31%, а літрова пляшка обійдеться цьогоріч дорожче на 20%.

Найчастіше для комплектації наборів традиційне шампанське купували від брендів: ТМ Fiorelli, ТМ Latinium, ТМ Martini, ТМ Freixenet, ТМ Shabo та ТМ «Артемівське». За рік ціни на цю продукцію збільшились на від 22% до 91%.

«Проаналізувавши онлайн-замовлення бізнес-клієнтів Zakaz.ua, з’ясувалося, що напередодні минулого Нового року найбільше до подарункових наборів купували цукерки у коробках наступних відомих брендів: ТМ Roshen, ТМ Raffaello, ТМ Ferrero Rocher, ТМ ABK, ТМ „Світоч“ та ТМ Millennium. Особливою популярністю користувалися солодощі „Вечірній Київ“ та Raffaello. Цьогоріч вартість позицій, на які був зафіксований ажіотаж, зросла від мінімальних 4% до максимальних 83%», — йдеться в дослідженні.

Експерти зазначили, що у грудні цінова ситуація може кардинально змінитися в кращу сторону та дозволити заощадити, адже традиційно ритейлери пропонуватимуть вигідні акції на солодощі та алкоголь. Наприклад, торік на поличках супермаркетів на ряд товарів фіксувалися знижки від 5% до 50%.

УНІАН За матеріалами:

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