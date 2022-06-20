Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США: прогнози — Finance.ua

Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США: прогнози

Вчора 11:01 — Валюта

Як вплине на гривню рекордне підвищення ставки ФРС США: прогнози

Сьогодні ключовий вплив на курс в Україні спричиняє війна та спровокована бойовими діями криза.

Про це у коментарі Delo.ua розповіли економічні експерти.

Експерти зазначають, що недавнє рішення ФРС США підняти облікову ставку на 0,75 б.п. — до 1,5-1,75% річних — торкнеться не лише Сполучених Штатів, а й України.

Водночас, додають економісти, в умовах валютних обмежень, запроваджених НБУ, цей вплив відчувається досить слабко. По-перше, зазначають у Нацбанку, угоди на міжбанку здійснюються при фіксованому курсі, а, по-друге, регулятор через банки продає валюту з метою її утримання в економіці лише підприємствам, які займаються купівлею критичного імпорту.

Ефект від монетарної політики американського Федрезерву настане за зняття обмежень Нацбанком і з появою на валютному ринку природного ціноутворення. Сьогодні ж на гривню впливає лише війна та спровокована бойовими діями криза.

Як зазначають аналітики, через зміцнення долара до гривні Україні доведеться платити більше за міжнародними запозиченнями та за тими запозиченнями, які прив’язані до процентних ставок ФРС. Крім того, у разі девальвації та скасування валютних обмежень має подорожчати імпортна продукція, яка ввозиться до України.

Експерти, опитані виданням «Телеграф», називають долар США найбільш привабливою валютою для зберігання заощаджень для українців. На другому місці йде гривня, а на третьому — євро.

За словами економіста Данила Моніна, левову частку заощаджень сьогодні краще тримати у доларах, тоді як у гривні слід зберігати деяку суму на операційні витрати.

Експерт зазначає, що євро програє в інвестиційній привабливості долару через різницю в обліковій ставці ФРС та ЄЦБ: «ЄС очікує досить висока інфляція в 5-10% і наплив дешевих грошей через ставку в 0,25%, тобто євро девальвує, у той час як долар зміцниться, особливо якщо облікова ставка зросте до 3-4%, що анонсуються».

Що ж до найближчих валютних перспектив, то, за словами аналітика ЦБТ Максима Орищака, з 20 по 26 червня гривня щодо американського долара та євро залишатиметься стабільною.

«Середній курс продажу до кінця червня залишиться в рамках 35,5-36,5 грн/$ та 37,5-37,8 грн/€», — прогнозує Орищак.

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