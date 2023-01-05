Як війна вплинула на сільське господарство України - ООН — Finance.ua

Як війна вплинула на сільське господарство України - ООН Сьогодні 20:32 — Аграрний ринок

За результатами звіту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) «Вплив війни на сільське господарство та засоби до існування сільського населення в Україні: Результати загальнонаціонального опитування сільських домогосподарств», кожен четвертий з 5 200 опитуваних респондентів скоротив або зупинив сільськогосподарське виробництво через війну.

Гіршою є ситуація у регіонах України, де понад 40 відсотків домогосподарств припинили виробництво сільськогосподарської продукції.

У вересні Мінагрополітики спільно з KSE оприлюднило оновлені збитки від війни в сільському господарстві. Вони показували, що втрачено майже чверть галузі — прямі збитки сягають $ 6,6 млрд, а непрямі — $ 34,5 млрд.

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації України Денис Башлик зазначив, що сьогодні ситуація в агрогалузі є непростою. При цьому саме агро в умовах, коли фактично зупинено промисловість, продовжує залишатися основним драйвером економіки.

«Кожний день із цих 9 місяців війни наші аграрії несуть серйозні збитки. Втрачено понад 30% наявних посівних площ і понад 70% зрошуваних площ. Наш цьогорічний врожай буде приблизно на 40% меншим, ніж торік. Більш ніж на 1 млн га цього року скоротився посів озимих», — наголосив він.

Велику допомогу Україна отримує і з боку ФАО, яка, зокрема, активно підтримує дрібних фермерів та сільські родини. Наразі вони отримують насіння озимої пшениці для забезпечення виробничих потреб під урожай 2023, а також зернові рукави (понад 30 тис. плюс 105 комплектів спеціальної техніки для їх завантаження/ розвантаження) для забезпечення зберігання та захисту врожаю в цьому сезоні. ФАО також надає сільським домогосподарствам корми для тварин, багатоцільову грошову допомогу та ваучери на придбання інших засобів виробництва.

Зокрема, у 2022 році ФАО спрямувало $ 2,4 млн на закупівлю насіння овочів, насіння зернових та картоплі для українських аграріїв. Крім того, на модернізацію фітосанітарної та ветеринарної лабораторій в Ізмаїлі спрямовано $ 3 605 717.

Нагадаємо, у вересні Мінагрополітики спільно з KSE оприлюднило оновлені збитки від війни в сільському господарстві. Вони показували, що втрачено майже чверть галузі — прямі збитки сягають $ 6,6 млрд, а непрямі — $ 34,5 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

АгроПравда За матеріалами:

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