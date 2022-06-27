Як війна вплинула на економіку України — Finance.ua

Як війна вплинула на економіку України Вчора 21:03 — Казна та Політика

Як війна вплинула на економіку України

Після надпотужного шоку у березні економічна активність поволі відновлюється, скорочується кількість підприємств, що призупинили або значно скоротили діяльність. Однак ключові проблеми зберігаються: заблоковано морські порти, порушено логістику, зберігається дефіцит пального, пригнічено внутрішній попит.

Про це повідомляє Національний банк України.

За оцінками НБУ, ВВП України може знизитися більш як на третину, інфляція за підсумком року прискориться до понад 20%.

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Скорочення обсягів виробництва відповідно вплинуло й на надходження до державного бюджету. Водночас потреби держави зросли, зокрема для фінансування оборони.

Міжнародна допомога

Україна отримує та очікує вагомі надходження від міжнародних партнерів. Країна вже отримали понад 7 млрд дол. США фінансової допомоги (і це без врахування військової та гуманітарної допомоги), а сумарно надана і оголошена фінансова допомога вже сягнула близько 30 млрд дол. США.

В очікуванні міжнародної фінансової допомоги Міністерство фінансів частково покриває дефіцит бюджету продаючи ОВДП Національному банку. Такий підхід є тимчасовим. Поступово обсяги монетизації Національним банком дефіциту бюджету мають бути мінімізовані та заміщені ринковими залученнями.

Готується план відновлення України

За оцінками Єврокомісії, на відбудову може знадобитися понад 500 млрд євро. Запропоновано створити новий механізм під назвою «Відбудувати Україну» (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення країни після війни. До реалізації цього проєкту можуть залучатися країни G7 та G20, МФО. Україна та деякі партнери закликають фінансувати відбудову за рахунок арештованих активів росії.

Довідка Finance.ua:

раніше в НБУ озвучили оптимістичний сценарій для економіки;

Європейська комісія дослідила, з якими економічними наслідками стикаються країни Європейського Союзу через війну в Україні;



економіка ще не готова до повернення плаваючого курсоутворення. Для цього мають скластися відповідні макроекономічні передумови, зокрема, має зрости здатність валютного ринку до самозбалансування.

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