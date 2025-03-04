Як вести бюджет і формувати фінансову подушку: поради для військових — Finance.ua

Як вести бюджет і формувати фінансову подушку: поради для військових Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Як вести бюджет і формувати фінансову подушку: поради для військових

Вийшов п’ятий випуск безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін. Військові, ветерани та їхні близькі почують у ньому поради щодо бюджетування й заощаджень та зможуть обрати для себе зручний застосунок для ведення бюджету.

Бюджетування дає змогу контролювати витрати, регулярно заощаджувати й навіть у складних умовах створює відчуття, що твоя родина в безпеці. Військовим і ветеранам важливо планувати витрати вже в умовах служби, щоб подбати про фінансову безпеку себе й родини та легко адаптуватися до змін після повернення додому.

У пʼятому випуску проєкту ви дізнаєтесь, як вести бюджет, щоб не лише покривати поточні витрати, а й формувати фінансову подушку. Також отримаєте топ-7 мобільних застосунків для зручного управління коштами.

👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про спікерку

Тему розкриває Катерина Бутко — фінансова радниця компанії Smart Family Office, спікерка на тему фінансів та інвестицій, практикуюча інвесторка.

Про що йдеться у випуску

У відео детально розкрито такі питання:

Що таке бюджетування та чому воно важливе для військових і ветеранів

Основні елементи бюджету: доходи, витрати, заощадження

Як військовим визначати й планувати свої витрати

Категорії витрат: обов’язкові, необов’язкові та специфічні для військових

Як вести бюджет в умовах військової служби: інструменти й поради

Як оптимізувати витрати й використовувати соціальні пільги

Фінансове планування сім’ї військового: як розподіляти бюджет

Перехід з військової служби до цивільного життя: нові витрати й виклики

Мобільні застосунки та інструменти для управління фінансами

Нагадаємо, що матеріали курсу безплатно доступні всім охочим. Усього вийде 9 відео, які ви можете переглядати в довільному порядку. Перші п’ять випусків уже на сайті.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу для військових та ветеранів є Академія Мінфін . Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office , що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

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