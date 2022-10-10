Як сьогодні працює банківська система — Finance.ua

Як сьогодні працює банківська система
Банківська система України працює, попри масовані ракетні удари по території України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк перебуває на постійному зв’язку з банками та вживає всіх необхідних заходів для їх нормальної роботи. Національний банк просить банки забезпечувати функціонування своїх сервісів в дистанційному режимі, а роботу відділень перевести в безпечний формат», — сказано в повідомленні.
Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв.
У звичайному режимі працюють міжнародні карткові платіжні системи, НПС «Простір», Система Ваnk ID НБУ.
Безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі, зокрема через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг).
Торговельна мережа — магазини, аптеки, АЗС — безперебійно приймають безготівкову оплату.
«Національний банк закликає громадян віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів. Пам’ятайте, що найбезпечнішим і надійним способом оплати у поточних умовах є безготівкові розрахунки. У теперішніх умовах це безпечніше та зручніше», — додали в Нацбанку.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною