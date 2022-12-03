Як розкинути Wi-Fi, коли нема світла: 3 способи — Finance.ua
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Як розкинути Wi-Fi, коли нема світла: 3 способи

Особисті фінанси
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Постійні перебої з енергопостачанням та доступом до інтернету змусили українців стати справжніми винахідниками. Люди придумали, як за допомогою простих пристроїв користуватись мережевим Wi-Fi, навіть коли нема світла.

Як під’єднати роутер до павербанку

«Добути» Wi-Fi можна завдяки підключенню роутера до павербанку. Спершу зателефонуйте на гарячу лінію інтернет-провайдера, щоб дізнатись чи кабелі підключені до безперебійної мережі.
Також важливо знати скільки вольт потрібно, щоб роутер провайдера міг функціонувати. Інколи цю інформацію вказують безпосередньо на пристрої. Більшість працюють від 9 чи 12 вольтів.
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Перший спосіб підключення
Для того, щоб користуватись Wi-Fi при вимкненні електроенергії, потрібно мати спеціальний кабель USB товщиною до 5,5 мм, щоб за його допомогою під’єднатись до павербанку. Він має бути з тригерами, щоб вимірювати напругу зарядного пристрою до 12 Вт.
Також подбайте, щоб ваш павербанк був повністю заряджений.
Вставте кабель з тригером у роутер, інший кінець під’єднайте до павербанка. За пару хвилин запрацює Wi-Fi.
Другий спосіб підключення
Також можна використовувати роутер за допомогою USB-проводів DC. Знадобиться два таких розмірів 5,5×2,1 мм. А ще — оптичний термінал і два павербанки.
Під’єднайте один павербанк USB-проводом DC до оптичного термінала, інший — до Wi-Fi роутера. Так Wi-Fi працюватиме до 5 годин. Це залежить від потужності павербанків.

Як розкинути Wi-Fi без роутера

Також є надійний спосіб отримати Wi-Fi навіть без роутера. Для цього під’єднайте свій ноутбук до мережевого кабелю провайдера і виберіть на пристрої функцію Розкинути інтернет.
Тоді зможете користуватись Wi-Fi і на інших пристроях, а ноутбук виконуватиме роль роутера.
Зверніть увагу, що останні моделі ноутбуків не мають «гнізда» для підключення стандартного кабелю. У цьому випадку доведеться купити спеціальний перехідник.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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