Як призупинення «зернового коридору» вплине на гривню — Finance.ua

Як призупинення «зернового коридору» вплине на гривню
У разі припинення дії «зернового коридору» в липні українцям не варто очікувати жодної миттєвої девальвації гривні.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила ексголова ради Незалежної асоціації банків України, експертка у сфері фінансів Олена Коробкова.
За її словами, ризик припинення роботи «зернового коридору» для української економіки є справді дуже високим. Дефіцит зовнішньої торгівлі за останні 12 місяців становив 22 млрд дол., тобто понад 13% ВВП. А приблизно дві третини експорту сьогодні - це саме продукція АПК, експорт якої безпосередньо залежить від роботи «зернового коридору».
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«Вимушена втрата цього експорту загрожує не тільки торговельному балансу, а й заробіткам українських аграріїв, не кажучи вже про ВВП загалом і про світову продовольчу безпеку. Водночас у найближчій перспективі стабільності гривні це не загрожує», — сказала Коробкова.
Вона нагадала, що в умовах воєнного часу Національний банк дотримується політики фіксованого обмінного курсу, що фінансово забезпечується значними надходженнями міжнародної фінансової допомоги.
У випадку припинення роботи «зернового коридору» НБУ доведеться збільшити продаж іноземної валюти щонайбільше на 1 млрд дол. на місяць. В умовах надходження іноземної фінансової допомоги середнім темпом 3,8 млрд дол. на місяць це цілком можливо забезпечити.
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Коробкова нагадала, що завдяки зовнішній допомозі золотовалютні резерви України нещодавно сягнули нового рекорду за більше як 10 років — 39 млрд дол. Це забезпечує додатковий потужний запас міцності для підтримання стабільного курсу гривні.
«Тому в разі непродовження дії „зернового коридору“ в липні не варто очікувати жодної моментальної девальвації гривні», — підкреслила експертка.
Довідка Finance.ua:
- за оцінками МВФ, можливі перебої із «зерновою ініціативою», а також імпортні обмеження в ЄС на українські продукти загрожують країні втратою до 800 млн дол. щомісяця.
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