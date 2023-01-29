Як продовжити термін дії пермессо в Італії: детальна інструкція — Finance.ua

Як продовжити термін дії пермессо в Італії: детальна інструкція Сьогодні 15:34 — Особисті фінанси

Від початку повномасштабної війни майже 170 тисяч українців подали в Італії заявку на тимчасове проживання. У більшості українців, що рятуються від війни у цій країні, тривалість дозволу на проживання закінчується 4 березня 2023 року. Розповідаємо, чи буде можливість продовжити термін дії документа в Італії та як це можливо зробити.

Як біженцям з України продовжити дозвіл на проживання (Permesso di soggiorno) в Італії

Для того, аби продовжити можливість проживати в Італії легально, влада країни має видати нову постанову. У ній буде міститися і процедура продовження дозволу.

Наразі, згідно з чинною постановою, що регулювала прийом в Італії біженців з України, дозвіл на проживання повинні продовжити на 6 місяців і потім знову на 6 місяців. Тобто — максимум ще на 1 рік, з урахуванням ситуації в Україні. Тож варто очікувати, що дозволи на проживання українцям продовжать щонайменше до березня 2024 року.

Де в Італії вже розпочалась процедура продовження пермессо

В очікуванні нової постанови та враховуючи велику кількість документів, які слід опрацювати, окремі квестури почали діяти самостійно.

Наприклад, термін дозволів на проживання, які видавала Квестура Рима, в останній час був не до березня, а до серпня 2023 року. А за неофіційними даними, із квестури повідомляють, що переселенці повинні будуть особисто звернутися із заявою про продовження документа.

Квестура міста Флоренція почала попередній запис на прийом для здачі документів на продовження через їх почала попередній запис на прийом для здачі документів на продовження через їх Telegram-канал (переходите за посиланням або шукайте за номером +39 334 75 49044, чи @protezionetemporameaucraina_fi).

Автоматичного продовження дозволу на проживання в Італії не буде, тож уважно слідкуйте за новою інформацією щодо цього питання у вашому регіоні.

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