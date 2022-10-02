Як правильно обрати обігрівач: їх види та вартість — Finance.ua

Як правильно обрати обігрівач: їх види та вартість Вчора 13:08 — Енергетика

Попри те, що в Україні зараз лише осінь, але холодно стає все дедалі частіше. Зима ж цього року буде однією із найважчих за усі роки.

Попит на прилади для обігріву росте з літа. Найбільш популярними виявилися електричні конвектори, а також радіатори.

Електричні обігрівачі.

Вони найбільш популярні серед населення, адже ними легко користуватися і вони відносно не дорогі. Ціна коливається від 2 до 3 тисяч гривень. Потужність конвекторів близько 1 — 2,5 кВт, а вистачає цього для кімнат площею понад 30 квадратних метрів.

Інфрачервоні обігрівачі.

Є потужністю до 1 кВт і вважаються невеликими, і є великі — потужністю понад 2 кВт. Коштують вони у межах від 700 гривень до 2,5 тисячі гривень. Працюють такі обігрівачів подібно до сонця, тобто випромінюють хвилі в інфрачервоному діапазоні.

Масляні обігрівачі.

Такі пристрої мають всередині мінеральну олію, яка нагрівається і випромінює тепло. Коштують від 3 до 4 тисяч гривень. Прості у використанні й доволі довго утримують тепло у кімнаті. Єдине, що металевий корпус обігрівача швидко нагрівається, що може бути небезпечним. Також, потужність масляних обігрівачів доволі велика — понад 2 кВт. Це призводить до великого навантаження на мережу.

Теплові вентилятори.

Перевагою таких вентиляторів є те, що вони мобільні, а ще швидко нагрівають кімнату. Вартість сягає від 800 гривень до 1,5 тисячі гривень. Проте, вони не підходять для обігріву великих приміщень, адже малі та споживають багато електрики.

Головний недолік перерахованих обігрівачів — їх залежність від електроенергії. Ризик становлять не лише потенційні російські атаки, а й непідготовленість житла.

Твердопаливні чи газові обігрівачі

Такі обігрівачі зазвичай працюють на дровах, вугіллі, палетах та газі. І попит на них росте тільки серед населення, яке проживає у приватному секторі. Використання таких обігрівачів неможливе у квартирах.

Буржуйки.

Їхня ціна 4 — 6 тисяч гривень. Для монтажу буржуйки потрібен димохід. Недоліком таких обігрівачів є те, що вони не можуть обігріти велику площу приміщення через свій малий розмір.

Твердопаливні та газові котли.

Твердопаливні котли можна встановити лише у приватних будинках, а газові працюють і у квартирах, і у будинках. Ціна таких пристроїв доволі велика: 15 — 25 тисяч гривень, додаткові декілька тисяч гривень варто віддати ще й за монтаж. Крім того, газові котли не можуть працювати, якщо будуть часті перебої з електропостачанням.

Генератори

Це єдині пристрої, які не потребують газу чи електрики. Вони працюють на бензині чи дизельному пальному. Ціна їхня також не з дешевих: від 15 тисяч гривень до 25 тисяч гривень.

Та використовувати їх може не кожен, адже для повноцінної роботи, їм потрібний відкритий простір.

Як розповів Олексій Корчміта, голова Української асоціації Енергосервісних компаній, газу може бракувати. І його може не вистачати на рівні 2–3 мільярдів кубів на рік.

Я вважаю, що державі потрібно максимально стимулювати перехід населення, яке живе у приватному секторі, тому що ситуація у багатоквартирних будинках зовсім інша — там не можна змінити основне джерело опалювання, на інші джерела опалення. Отже, це дрова, вугілля, торф, палети та все інше. І таким чином пройти зиму, Олексій Корчміта, голова Української асоціації Енергосервісних компаній

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