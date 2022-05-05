Як працює ГТС в умовах війни — Finance.ua

Як працює ГТС в умовах війни

Вчора 09:03 — Енергетика

Як працює ГТС в умовах війни

Навіть попри повномасштабну війну рф продовжує продавати газ до Європи, використовуючи українську газотранспортну систему.

Насправді російський газ дістається країн Європейського Союзу не тільки територією України. Є ще газогони «Ямал-Європа» (через білорусь), «Північний потік» (через Балтійське море) та «Турецький потік» (через Чорне море).

Повністю замінити українську ГТС міг би «Північний потік-2», на будівництво якого росія витратила понад 10 млрд доларів. Утім, після повномасштабного вторгнення в Україну та застосованих колективним Заходом санкцій проєкт недієздатний. Вже 1 березня оператор «Північного потоку-2» оголосив себе банкрутом, а його працівники отримали сповіщення про звільнення.

З 27 квітня російський монополіст перестав постачати газ Польщі та Болгарії.

Що буде з ГТС України

Російський газ поки залишається в українській газотранспортній системі та продовжує поступати в Європу, як того вимагають укладені контракти.

Також це така-сяка страховка — поки блакитне паливо з росії йтиме до Європи через Україну, агресор навряд чи обстрілюватиме (принаймні навмисно) наші труби. А це означає, що без газу не залишаться українські міста та села.

«До моменту повного заміщення російського газу — слід перенаправити його із „Північного потоку“ до газотранспортної системи України. І точку прийняття-передання перенести із західного кордону на східний, до компресорних станцій „Новопсков“ і „Суми“ з обов’язковою вимогою виходу армії орків та допуску представників Європейської Комісії. Цей крок суттєво змінить ситуацію в операційних зонах на користь України», — прокоментував для Finance.ua експерт Центру Разумкова, ексдиректор з комунікацій НАК «Нафтогаз України» Максим Білявський.

За його словами, така зміна дозволить сформувати східноєвропейський газовий хаб: «Тобто спільну торгову зону з Польщею, Румунією, Молдовою. Це автоматично означатиме відповідно нові замовлення послуг на транспортування та зберігання газу».

Максим Білявський додає, що треба також попіклуватися про довгострокове бронювання потужностей української ГТС для прокачування газу на європейський ринок, який купуватиметься в Азербайджані та на LNG-терміналах (скраплений природний газ. — Ред.) Туреччини та Греції.

Якщо ж розглядати перспективу ГТС України після повної зупинки постачання російського газу для споживачів ЄС — це, за словами Максима Білявського, означатиме перепрофілювання вітчизняної газотранспортної системи на роботу в режимі газового резерву всього ЄС та балканських країн.

«Мовою цифр: нам потрібно зберегти хоча б 55% потужностей на виході ГТС України, тобто досягти щорічного завантаження на рівні 80 млрд кубічних метрів — це внутрішнє споживання (30 млрд куб. м) і транспорт на міждержавних інтерконнекторах (50 млрд куб. м). Вважаю, що це абсолютно реальна задача, яку потрібно досягти без будь-яких „але“», — зазначив він.

Чи може Україна залишитися без газу?

Якщо коротко — ні. Не треба забувати, що українські газовидобувні компанії повністю покривають потреби побутових споживачів, тепловиробників, бюджетних установ та частково промисловості.

«Загалом — 67% річної потреби в природному газі покривається коштом внутрішнього видобутку. Утім, 33% доводиться закуповувати на ринку ЄС», — зазначив Максим Білявський.

За його словами, навіть в умовах російської агресії, українські регіони залишатимуться газифікованими, а в разі розгерметизації, аварія буде швидко ліквідована.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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