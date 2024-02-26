Як посилити сигнал мобільного зв’язку — Finance.ua

Як посилити сигнал мобільного зв’язку Сьогодні 23:24 — Технології&Авто

Мобільна мережа на телефоні не завжди виявляється стабільною через низку факторів. У статті розповімо, як покращити стільниковий зв’язок на смартфоні самостійно.

Змінити тип мережі

Якість мобільного зв’язку переважно залежить від наявності зони покриття і розташування стільникових вишок. Більшість абонентів за замовчуванням вибрало стандарт 4G, оскільки він забезпечує високу швидкість мобільного інтернету і дозволяє здійснювати дзвінки за технологією VoLTE з високою чіткістю голосу. Але незважаючи на велике поширення, мережа 4G може виявитися гіршою, ніж менш просунуті стандарти, наприклад, стандарт 3G. Причин цього кілька:

Абонент знаходиться за межами зони покриття, через що 4G погано ловить. Зона більш старих стандартів (3G і 2G) більша, тому і зв’язок на них може бути кращим.

Мережа 4G більш завантажена. Так як стандарт вважається найпоширенішим, до однієї стільникової вежі може бути підключено більше абонентів. В результаті мережа буде завантажена, що знизить як швидкість інтернету, так і якість зв’язку.

Якщо мережа 4G у певний момент стала повільною, рекомендується тимчасово перейти на 3G. Так можна повернути стабільну мережу навіть за межами міста, наприклад, на дачі чи природі.

Тимчасово увімкнути режим польоту

Примусове перезавантаження всіх бездротових мереж можна виконати так:

Увімкніть режим польоту на 5−10 секунд. Вимкнути його.

Такий спосіб з більшою ймовірністю виправляє тимчасові збої з мережею на відміну простого перезавантаження мобільних даних.

Переконатись, що для мережі немає перешкод

Мобільна мережа стає менш стабільною, якщо її проходження заважають різні перешкоди. До них відносяться:

Підземні паркування.

Цокольні поверхи.

Підвальні приміщення.

Ліфти.

Верхні поверхи у густонаселених районах.

Будівлі, що мають низку будівельних матеріалів: гіпс, залізобетон, скло підвищеної міцності і т.і.

Особливості рельєфу: густий ліс, гірська місцевість та ін.

Впливає на сигнал та віддалення від базових вишок, наприклад, перебування у сільській місцевості. Якщо перемикання на інший тип мережі не допомогло, то єдиним способом покращити зв’язок буде переміщення телефону: необхідно залишити область з перешкодами, вийти на відкриту місцевість або переміститися ближче до базової станції мобільного оператора.

Заміна SIM-картки

Якість зв’язку залежить від якості SIM-картки. Мобільний інтернет та телефонні розмови стануть гіршими, якщо SIM:

Пошкоджена, має сколи, тріщини чи сильні подряпини.

Використовується давно, і термін її служби добіг кінця.

Часто переставлялася з телефону на телефон, через що її контакти стерлися.

Постійні проблеми зі стільниковим зв’язком говорять про те, що SIM-карту необхідно замінити на нову. Зробити це можна безкоштовно в салоні зв’язку свого оператора: номер при цьому залишається тим самим, змінюється лише пластикова карта.

Якщо стільниковий зв’язок стабільно поганий, причина може бути в неправильних налаштуваннях мережі. У цьому випадку допоможе їхнє скидання, яке можна виконати через вбудовані налаштування смартфона. У них потрібно знайти розділ «Скинути налаштування», а в ньому пункт «Скинути налаштування Wi-Fi, мобільного Інтернету та Bluetooth». Ця дія не зачіпає особисті дані, а лише видаляє мережі та пристрої, до яких було підключено телефон. Після скидання потрібно буде знову вводити паролі для Wi-Fi-мереж, а також запустити пошук свого оператора в розділі «Мобільні дані».

Перевірити смартфон на пошкодження

Важливо визначити, що передувало погіршення стільникового зв’язку. Якщо телефон падав, ударявся або потрапила всередину вода, то причина може бути в поломці антени або інших внутрішніх деталей. Виявити пошкодження можна на діагностиці пристрою у сервісному центрі.

iTechua За матеріалами:

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