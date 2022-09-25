Як платити за воду менше: правила економії — Finance.ua
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Як платити за воду менше: правила економії

Казна та Політика
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Як платити за воду менше: правила економії
Як платити за воду менше: правила економії
Навичка економії води допоможе вам не тільки поліпшити екологічну ситуацію в світі і країні, а й навчить правильно розпоряджатися грошима. Менша витрата води означає менші витрати на неї, а значить — дозволяє вам заощадити на комуналці.
Якщо у вас вдома вода рахується за лічильниками, то з разу в раз можна бачити, скільки саме води ви використовуєте. Іноді секрет економії криється там, де ви навіть не думали шукати, тому УНІАН зібрав найбільш дієві методи зниження рівня споживання води в квартирі:
  • полагодити крани — змішувач, що протікає, стане причиною не тільки іржі і нальоту, але і «золотих» платіжок за рахунками;
  • правильно використовувати чайник — наливати воду строго порційно, а не «про запас» — так можна заощадити електрику і газ;
  • не розморожувати у воді м’ясо — користуватися мікрохвильовкою або залишати шматки м’яса на ніч в холодильнику;
  • не мити посуд і їжу під проточною водою — краще набрати в ємність теплу воду, додати миючий засіб (чи ні), вимити все, а споліскувати під проточною;
  • купити посудомийку — витрата води в ній значно нижче, ніж під час ручного миття тарілок.
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Так само, як і на кухні, можна знизити витрату води у ванній кімнаті. Для цього потрібно:
  • перестати викидати їжу в унітаз і кожен раз змивати;
  • покласти в бачок унітазу одну або кілька заповнених водою пластикових пляшок — ви витісните потрібний обсяг води і зменшите її витрату;
  • відучитися приймати душ щодня — деякі лікарі вважають, що це навіть шкідливо;
  • вимикати воду, коли чистите зуби;
  • поливати рослини ввечері, а не вранці — ввечері волога випаровується повільніше і потрібно менше води на полив;
  • приймати «швидкий» душ, а не ванну — одна набрана ванна вміщує в себе близько 150 л води.
Перевірити всі крани, змішувачі та лійки, і замінити їх на більш сучасні — з функцією економії води. Те ж саме стосується і зливного бачка з двома кнопками — такі пристрої не просто зливають воду, а регулюють її, адже розраховані не більше, ніж на 3 і 5 літрів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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