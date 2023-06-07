Як підготуватись до евакуації із підтоплених територій: алгоритм дій — Finance.ua

Як підготуватись до евакуації із підтоплених територій: алгоритм дій Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

У Херсонській області триває ліквідація наслідків підриву злочинною армією рф Каховської ГЕС. Поліцейські разом із рятувальниками ДСНС проводять патрулювання та допомагають громадянам евакуюватись до безпечних місць.

Як підготуватися до евакуації:

Зберіть тривожну валізку.

Вимкніть електрику та газ.

Зачиніть вікна та двері.

Перенесіть важливі речі на верхні поверхи.

Потурбуйтеся про близьких, сусідів та тварин.

Очікуйте рятувальників на підвищенні.

Якщо виїжджаєте самотужки:

Плануйте маршрут з врахуванням рекомендацій влади та рятувальників. Не ризикуйте їхати затопленими дорогами. Якщо їхати далі неможливо — виходьте з машини, знайдіть безпечне місце на підвищенні та викличте рятувальників.

Якщо ви опинилися у воді:

Скиньте з себе важкий одяг і взуття.

За можливості знайдіть предмети, на які можна забратися або за які можна вчепитися і дочекатися допомоги.

Не підпливайте до електричних стовпів, вони можуть бути під напругою.

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