Як підготуватись до евакуації із підтоплених територій: алгоритм дій — Finance.ua

Як підготуватись до евакуації із підтоплених територій: алгоритм дій
У Херсонській області триває ліквідація наслідків підриву злочинною армією рф Каховської ГЕС. Поліцейські разом із рятувальниками ДСНС проводять патрулювання та допомагають громадянам евакуюватись до безпечних місць.
Як підготуватися до евакуації:
Зберіть тривожну валізку.
Вимкніть електрику та газ.
Зачиніть вікна та двері.
Перенесіть важливі речі на верхні поверхи.
Потурбуйтеся про близьких, сусідів та тварин.
Очікуйте рятувальників на підвищенні.
Якщо виїжджаєте самотужки:
Плануйте маршрут з врахуванням рекомендацій влади та рятувальників. Не ризикуйте їхати затопленими дорогами. Якщо їхати далі неможливо — виходьте з машини, знайдіть безпечне місце на підвищенні та викличте рятувальників.
Якщо ви опинилися у воді:
Скиньте з себе важкий одяг і взуття.
За можливості знайдіть предмети, на які можна забратися або за які можна вчепитися і дочекатися допомоги.
Не підпливайте до електричних стовпів, вони можуть бути під напругою.
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