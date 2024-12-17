Як переказати гроші в Україну — Finance.ua

Як переказати гроші в Україну Сьогодні 20:00 — Фінтех і Картки

Як переказати гроші в Україну

Питання переказу коштів з України за кордон та навпаки особливо гостро постало після того, як там опинилося кілька мільйонів наших співгромадян.

Звісно, залежно від того, куди і звідки ви пересилаєте гроші, часто є свої особливості — обмеження за сумою переказу, фінансовий моніторинг, ціна переказу тощо, але принцип один — це або суто банківський продукт, або платіжна система, яка співпрацює з банками, або ж продукти, які не потребують послуг банків.

Про це ми розказуємо у статті:

система — С2С — «з рахунку на рахунок». Вона працює у європейському платіжному стандарті SEPA, який використовують у ЄС та ще кількох країнах. Якщо в Україні ми звикли до платежів Р2Р (peer-to-peer), тобто переказів «з картки на картку», то в Європі працює дещо іншаВона працює у європейському платіжному стандарті SEPA, який використовують у ЄС та ще кількох країнах.

Основна різниця полягає в тому, що в переказах С2С валюта, яку пересилають, буде конвертована у валюту країни, куди вона приходить. Наприклад, зі злотого чи євро в гривню. Тому краще пересилати євро з Європи в Україну на єврову картку, яку можна відкрити практично в будь-якому українському банку. Комісія у стандарті SEPA, або відсутня зовсім, або мінімальна — 0,1−0,5% від суми переказу.

Що стосується доларів, то вони проходять по системі SWIFT. Це зручний спосіб переказати долари з-за кордону на рахунок IBAN фізичної особи, особливо, якщо йдеться про суми, вищі за тисячу доларів. Комісія тут більша — в середньому 0,9−1% від суми переказу плюс фіксована ставка. Однак її зазвичай платить відправник.

Ще один спосіб — переказ через технології Visa/MasterCard, з яким працюють практично всі банки.

Обмежень тут офіційно немає, однак кожен банк має свої правила щодо таких переказів, тому, перед тим, як переказувати гроші у той чи інший спосіб, уточніть деталі як у банку відправника, так і у банку отримувача.

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