Як оформити виплати в єМалятко під час війни: покрокова інструкція — Finance.ua
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Як оформити виплати в єМалятко під час війни: покрокова інструкція

Особисті фінанси
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Як оформити виплати в єМалятко під час війни: покрокова інструкція
Сервіс єМалятко, де можна зареєструвати дитину та оформити виплати, доступний онлайн і під час війни. Там батьки новонародженого можуть отримати одразу кілька державних послуг, залежно від ситуації у сім’ї.
Керівник Центрального управління Мін’юсту Кирило Міненко розповів, як скористатися послугами сервісу під час дії воєнного стану.

Як скористатися сервісом

Серед головних послуг єМалятко — реєстрація народження дитини та допомога при її народженні. До запровадження сервісу оформлення послуг займало кілька тижнів.
Додаткові послуги єМалятко:
  • реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
  • присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР);
  • визначення належності дитини до громадянства України. Послуга надається автоматично лише за умови замовлення послуги з присвоєння дитині УНЗР;
  • реєстрація місця проживання дитини.
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«Зареєструвати місце проживання дитини потрібно протягом трьох місяців з дня її народження, проте під час війни ці терміни продовжуються. До того ж дитина віком до 14 років може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків (або одного з них)», — пояснює співрозмовник.
  • призначення допомоги при народженні дитини.
«Під час заповнення заявки „Допомога при народженні“ можна вибрати фактичне місце проживання одержувача допомоги. Це особливо важливо, якщо одержувач допомоги є внутрішньо переміщеною особою. Важливо, що при обранні послуги для отримання грошової допомоги на банківську картку необхідно мати соціальну картку», — додає Кирило Міненко.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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