Як оформити виплати в єМалятко під час війни: покрокова інструкція — Finance.ua

Як оформити виплати в єМалятко під час війни: покрокова інструкція Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Сервіс єМалятко, де можна зареєструвати дитину та оформити виплати, доступний онлайн і під час війни. Там батьки новонародженого можуть отримати одразу кілька державних послуг, залежно від ситуації у сім’ї.

Керівник Центрального управління Мін’юсту Кирило Міненко розповів, як скористатися послугами сервісу під час дії воєнного стану.

Як скористатися сервісом

Серед головних послуг єМалятко — реєстрація народження дитини та допомога при її народженні. До запровадження сервісу оформлення послуг займало кілька тижнів.

Додаткові послуги єМалятко:

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР);

визначення належності дитини до громадянства України. Послуга надається автоматично лише за умови замовлення послуги з присвоєння дитині УНЗР;

реєстрація місця проживання дитини.

«Зареєструвати місце проживання дитини потрібно протягом трьох місяців з дня її народження, проте під час війни ці терміни продовжуються. До того ж дитина віком до 14 років може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків (або одного з них)», — пояснює співрозмовник.

призначення допомоги при народженні дитини.

«Під час заповнення заявки „Допомога при народженні“ можна вибрати фактичне місце проживання одержувача допомоги. Це особливо важливо, якщо одержувач допомоги є внутрішньо переміщеною особою. Важливо, що при обранні послуги для отримання грошової допомоги на банківську картку необхідно мати соціальну картку», — додає Кирило Міненко.

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