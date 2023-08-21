Як оформити неповнолітнього працівника: роз’яснення Держпраці — Finance.ua

Як оформити неповнолітнього працівника: роз’яснення Держпраці Сьогодні 17:32 — Особисті фінанси

Як оформити неповнолітнього працівника: роз’яснення Держпраці

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадали , що треба знати при працевлаштуванні неповнолітніх.

Як оформити неповнолітнього працівника

Перевірте документи: паспорт або свідоцтво про народження, трудову книжку, згоду одного з батьків. Проінформуйте потенційого працівника про умови праці на підприємстві та графік роботи. Після проходження медогляду укладіть трудовий договір — бажано у письмовій формі. Видайте наказ про прийняття на роботу. Внесіть відомості про прийняття неповнолітнього до Журналу обліку працівників, які не досягли 18-річного вікую Повідомте Державну податкову службу про прийняття працівника на роботу за затвердженою формою в електронному чи паперовому вигляді. Пам’ятайте про належний кадровий запис: оформіть особову справу, заповність особову карртку форми № П-2, зробіть запис до трудової книжки, якщо вона є, тощо.

Неповнолітніх заборонено залучати до:

нічних робіт (з 10 години вечора до 6 години ранку);

робіт понад установлену тривалість робочого дня;

робіт у вихідні;

важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, підземних робіт;

робіт, пов’язаних із підійманням і переміщенням предметів, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

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