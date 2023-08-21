Як оформити неповнолітнього працівника: роз’яснення Держпраці — Finance.ua

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Як оформити неповнолітнього працівника: роз’яснення Держпраці

Особисті фінанси
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Як оформити неповнолітнього працівника: роз’яснення Держпраці
Як оформити неповнолітнього працівника: роз’яснення Держпраці
В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадали, що треба знати при працевлаштуванні неповнолітніх.

Як оформити неповнолітнього працівника

  1. Перевірте документи: паспорт або свідоцтво про народження, трудову книжку, згоду одного з батьків.
  2. Проінформуйте потенційого працівника про умови праці на підприємстві та графік роботи.
  3. Після проходження медогляду укладіть трудовий договір — бажано у письмовій формі.
  4. Видайте наказ про прийняття на роботу.
  5. Внесіть відомості про прийняття неповнолітнього до Журналу обліку працівників, які не досягли 18-річного вікую
  6. Повідомте Державну податкову службу про прийняття працівника на роботу за затвердженою формою в електронному чи паперовому вигляді.
  7. Пам’ятайте про належний кадровий запис: оформіть особову справу, заповність особову карртку форми № П-2, зробіть запис до трудової книжки, якщо вона є, тощо.
Як оформити неповнолітнього працівника: роз’яснення Держпраці
Неповнолітніх заборонено залучати до:
  • нічних робіт (з 10 години вечора до 6 години ранку);
  • робіт понад установлену тривалість робочого дня;
  • робіт у вихідні;
  • важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, підземних робіт;
  • робіт, пов’язаних із підійманням і переміщенням предметів, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
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За матеріалами:
Finance.ua
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