Як оформити довіреність через українське консульство у Польщі — Finance.ua
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Як оформити довіреність через українське консульство у Польщі

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Українські громадяни у Польщі можуть отримати нотаріальні послуги, серед яких — посвідчення довіреностей. Звернутися до консульських установ можна у п’яти містах.
Які документи треба буде надати, РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.
Якщо громадянину України необхідно посвідчити довіреність, треба подати до одного з консульств заповнену заяву. Приклади заяв до консульських установ:
Також треба надіслати проект довіреності у форматі doc, docx з можливістю редагувати текст на електронну адресу одного із консульств: konsul. gdansk@gmail.com, kons5@ukr.net (консульство України у Вроцлаві), notariat. plk@gmail.com (консульство України в Кракові).
Втім, у Варшаві та Любліні проект довіреності треба не надсилати електронною поштою, а принести на флешці.
Також необхідні такі документи:
  • закордонний паспорт заявника — оригінал та копія першої сторінки;
  • паспорт громадянина України — копія (власники паспорта громадянина України у формі ID-картки додатково подають копію довідки про місце реєстрації в Україні);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • внутрішній паспорт представника (копії всіх сторінок з відмітками);
  • документ, який підтверджує родинний зв’язок з представником;
  • документ, який підтверджує тимчасове перебування на території Польщі (песель, мельдунек, віза, карта побиту);
  • у випадку оформлення довіреності на відчуження рухомого/нерухомого майна треба надати копію документа, що підтверджує право власності.
До консульської установи у Варшаві необхідно надати дві копії заяв, закордонного паспорта та паспорта громадянина України (всі сторінки з відмітками), візи /карти побиту/іншого документа, що підтверджує легальне перебування в Польщі, ідентифікаційного коду та документів про право власності на майно.
Консульський збір за посвідчення майнових довіреностей для дітей, подружжя, батьків складає 125 злотих, для інших людей — 250 злотих. Додатково сплачується 83 злотих за реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей.
Щоб отримати у консульстві послугу посвідчення довіреності, необхідно попередньо записатися до електронної черги:
  • для консульських установ у Гданську, Кракові та Вроцлаві;
  • для консульських установ у Любліні та Варшаві.
За матеріалами:
РБК-Україна
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