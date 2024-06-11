Як не пропустити Ukrainian Credit Conference у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як не пропустити Ukrainian Credit Conference у 2024 році

55
Як не пропустити Ukrainian Credit Conference у 2024 році
Як не пропустити Ukrainian Credit Conference у 2024 році
Триває підготовка до головної фінансової події року — Ukrainian Credit Conference (UCC), яка відбудеться вже 28 червня. Представники українських банків, МФО, платіжних провайдерів та фінтех компаній зустрінуться в одному місці, щоб обговорити головні зміни та тенденції на кредитних ринках.
Усім, хто хоче відвідати захід, слід поспішити, адже кількість квитків обмежена. Вартість квитка включає в себе цілий день переговорів, виступів та дискусій, а ще обід. На гостей чекають: офлайн участь у конференції, пакет учасника конференції, презентації усіх спікерів. Ті, хто поспішать придбати квиток, зможуть долучитися до унікального експертного середовища, за допомогою якого мета досягти фінансового успіху навіть у такі складні часи як зараз, стане реальністю. Квитки доступні за посиланням.

Для кого ця конференція?

Захід точно буде корисним для представників українських банків, МФО, страхових компаній, ІТ-розробиників ПО для фінсфери.
Конференція буде досить тривалою (захід запланований з 09:00 до 18:00) і під час неї очікуються виступи топових експертів ринку кредитування. Зокрема, спікери говоритимуть про те, як кредитний ринок функціонує сьогодні, якими є реальні обсяги кредитування, частка непрацюючих кредитів, які кредитні програми для фізичних осіб та бізнесу діють в Україні.
Також експерти обговорять стан банківської системи та оцінять її здатність підтримувати економіку України в умовах війни. Говоритимуть, серед іншого, про роль держави у відновленні кредитування.
Крім того, серед тем:
  • Модернізація програми 5 — 7 -9: як зміни впливають на бізнес, прибуток банків?
  • Як українці користуються фінансовими послугами під час війни Ставлення населення до фінансових брендів.
  • Захист прав споживачів і кредиторів: чи можливо досягти балансу?
  • Як змінився портрет позичальника на третьому році війни: потреби, кредитоспроможність, хто і на які цілі бере кредити?
  • Якими є умови та програми споживчого кредитування населення від банків і небанківських фінустанов?
  • Як фінансові компанії підлаштовують кредитний скоринг під час війни?
  • Де шукати й скільки коштує залучення нового клієнта?
Відповідь на ці та багато інших питань в межах Ukrainian Credit Conference шукатимуть гості разом із експертами — Михайлом Федоренком, директор Департаменту ліцензування Національного банку України; Дмитром Мусієнком, членом Правління ПриватБанку; Олександром Бойко, CEO SalesDoubler, Аллою Сав’юк, президенткою Всеукраїнської асоціації Фінансових компаній (ВАФК) та іншими.
На відвідувачів конференції чекатимуть години дискусій, а також корисний нетворкінг, що покликаний стати платформою для встановлення ділових та дружніх контактів з потенційними партнерами, інвесторами та клієнтами.
Не пропустіть головну кредитну конференцію року, адже щоб діяти ефективно завтра, треба знати більше вже сьогодні!

Купити квиток

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.