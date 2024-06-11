Як не пропустити Ukrainian Credit Conference у 2024 році — Finance.ua

Як не пропустити Ukrainian Credit Conference у 2024 році Сьогодні 09:10

Як не пропустити Ukrainian Credit Conference у 2024 році

Триває підготовка до головної фінансової події року — Ukrainian Credit Conference (UCC), яка відбудеться вже 28 червня. Представники українських банків, МФО, платіжних провайдерів та фінтех компаній зустрінуться в одному місці, щоб обговорити головні зміни та тенденції на кредитних ринках.

Усім, хто хоче відвідати захід, слід поспішити, адже кількість квитків обмежена. Вартість квитка включає в себе цілий день переговорів, виступів та дискусій, а ще обід. На гостей чекають: офлайн участь у конференції, пакет учасника конференції, презентації усіх спікерів. Ті, хто поспішать придбати квиток, зможуть долучитися до унікального експертного середовища, за допомогою якого мета досягти фінансового успіху навіть у такі складні часи як зараз, стане реальністю. Квитки доступні за посиланням

Для кого ця конференція?

Захід точно буде корисним для представників українських банків, МФО, страхових компаній, ІТ-розробиників ПО для фінсфери.

Конференція буде досить тривалою (захід запланований з 09:00 до 18:00) і під час неї очікуються виступи топових експертів ринку кредитування. Зокрема, спікери говоритимуть про те, як кредитний ринок функціонує сьогодні, якими є реальні обсяги кредитування, частка непрацюючих кредитів, які кредитні програми для фізичних осіб та бізнесу діють в Україні.

Також експерти обговорять стан банківської системи та оцінять її здатність підтримувати економіку України в умовах війни. Говоритимуть, серед іншого, про роль держави у відновленні кредитування.

Крім того, серед тем:

Модернізація програми 5 — 7 -9: як зміни впливають на бізнес, прибуток банків?

Як українці користуються фінансовими послугами під час війни Ставлення населення до фінансових брендів.

Захист прав споживачів і кредиторів: чи можливо досягти балансу?

Як змінився портрет позичальника на третьому році війни: потреби, кредитоспроможність, хто і на які цілі бере кредити?

Якими є умови та програми споживчого кредитування населення від банків і небанківських фінустанов?

Як фінансові компанії підлаштовують кредитний скоринг під час війни?

Де шукати й скільки коштує залучення нового клієнта?

Відповідь на ці та багато інших питань в межах Ukrainian Credit Conference шукатимуть гості разом із експертами — Михайлом Федоренком, директор Департаменту ліцензування Національного банку України; Дмитром Мусієнком, членом Правління ПриватБанку ; Олександром Бойко, CEO SalesDoubler, Аллою Сав’юк, президенткою Всеукраїнської асоціації Фінансових компаній (ВАФК) та іншими.

На відвідувачів конференції чекатимуть години дискусій, а також корисний нетворкінг, що покликаний стати платформою для встановлення ділових та дружніх контактів з потенційними партнерами, інвесторами та клієнтами.

Не пропустіть головну кредитну конференцію року, адже щоб діяти ефективно завтра, треба знати більше вже сьогодні!

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