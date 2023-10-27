Як маскуються компанії, щоби обійти санкції проти росії: роз’яснення ЄС — Finance.ua

Як маскуються компанії, щоби обійти санкції проти росії: роз’яснення ЄС Сьогодні 19:30

Як маскуються компанії, щоби обійти санкції проти росії: роз’яснення ЄС

Єврокомісія опублікувала критерії, відповідно до яких компанії з російською участю вважатимуться «маскуванням» для обходу санкцій проти країни-агресора.

Відповідне роз’яснення опубліковане на сайті виконавчого органу Євросоюзу

«Якщо структура капіталу компанії, яка раніше підпадала (під санкції. — Ред.), модифікована таким чином, що частка юридичної особи з Додатка XIX (список російських організацій, щодо яких ЄС запровадив обмеження) скорочена до 50% і менше, вона все одно, швидше за все, буде вважатися чинною „від імені та за вказівкою“ даної юридичної особи», — наголошується в документі.

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Особливо це стосується організацій, де акції передавалися в рамках «однієї корпоративної групи», ця операція проводилася близько до дати додавання юридичної особи з рф до списку санкцій Єврокомісії або до дати видання спільнотою відповідних пояснень, або російська особа досі зберігає «суттєвий вплив «у компанії (має право вето чи інший вплив на менеджмент).

За дотримання навіть одного із зазначених критеріїв «існують розумні підстави підозрювати, що передачу акцій було здійснено, щоби замаскувати реальних власників та обійти» санкції, стверджується в документі. У такому разі обмеження ЄС мають поширюватися на цю організацію незалежно від актуальної структури її капіталу.

Нагадаємо, ЄС із лютого 2022 року запровадив 11 пакетів санкцій проти росії. Перші 10 пакетів санкцій були прямими обмеженнями, які Євросоюз запроваджував щодо двосторонньої торгівлі, транспортних зв’язків, фінансових відносин з москвою.

В 11-му пакеті вперше запроваджено принцип екстериторіальності санкцій — Брюссель вирішив запроваджувати санкції проти компаній з третіх країн, які він запідозрить у реекспорті до країни-агресора санкційних європейських товарів чи надання послуг, наприклад, з перевезення нафти без урахування так званої стелі цін, яку намагається унормувати Група семи.

Також у Брюсселі наголошували, що відтепер пріоритетом у санкційній політиці ЄС щодо росії є не запровадження нових санкцій, а боротьба з обходом уже запроваджених обмежень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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