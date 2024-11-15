Як ФОПу купити нерухомість за криптовалюту — Finance.ua

Як ФОПу купити нерухомість за криптовалюту Вчора 19:30 — Криптовалюта

Як ФОПу купити нерухомість за криптовалюту

У світі все актуальнішим під час здійснення угод з нерухомістю стає використання криптовалют. Україна — не виняток.

«Ми спостерігаємо зростання популярності сучасних фінансових інструментів, включаючи криптовалютні транзакції, хоча традиційні методи також залишаються актуальними», — розповіла власниця престижного агентства нерухомості у Варшаві 8 ESTATE Яна Кім.

За словами CEO неокриптобанку xРaid Олексія Рудя, найчастіше українці купують нерухомість в: Іспанії (першочергово приваблюють Валенсія та Марбелья), Португалії, Польщі (особливо у Варшаві), Німеччині, Чехії та Австрії (Відень).

xРaid суттєво спрощує українцям процедуру придбання нерухомості в ЄС. Цей сервіс пропонує українцям безпечно та цілком легально здійснювати криптовалютні транзакції в міжнародному форматі. xPaid допомагає українцям відкрити дружній до крипти рахунок в Європі для подальшого обміну крипти.

Але криптовалютні угоди із використанням грошей з рахунку ФОП мають свої особливості.

Наприклад, ІТ-спеціаліст який працює як ФОПом. За певний час роботи в нього на рахунку накопичився певний обсяг валюти. Все законно, є декларації, податки з грошей сплачені. Але з цих законних грошей в Україні він не може офіційно, з документальним супроводженням, придбати крипту.

Багато залежить від групи підприємницької діяльності, бо для кожної є свій дозволений перелік надання послуг та вчинення дій. Коли гроші будуть виведені в гривнях, тоді можна просто йти та купувати собі криптовалюту в потрібному обсязі.

В xРaid пропонують виводити кошти з рахунку. Або знімати готівкою в гривні, або переказувати партнерам, які можуть обміняти на крипту.

Чому не в доларах чи в іншій валюті, в якій відкритий рахунок для роботи? Відповідь — через комісію.

Варіант з переведенням в гривню, а потім придбання за неї крипти вигідніший фінансово.

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