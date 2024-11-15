Як ФОПу купити нерухомість за криптовалюту — Finance.ua
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Як ФОПу купити нерухомість за криптовалюту

Криптовалюта
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Як ФОПу купити нерухомість за криптовалюту
Як ФОПу купити нерухомість за криптовалюту
У світі все актуальнішим під час здійснення угод з нерухомістю стає використання криптовалют. Україна — не виняток.
Про це сказано в статті Finance.ua Купівля нерухомості за криптовалюту: варіанти на ринку України та досвід Європи.
«Ми спостерігаємо зростання популярності сучасних фінансових інструментів, включаючи криптовалютні транзакції, хоча традиційні методи також залишаються актуальними», — розповіла власниця престижного агентства нерухомості у Варшаві 8 ESTATE Яна Кім.

Курс криптовалют до долара 🔍

За словами CEO неокриптобанку xРaid Олексія Рудя, найчастіше українці купують нерухомість в: Іспанії (першочергово приваблюють Валенсія та Марбелья), Португалії, Польщі (особливо у Варшаві), Німеччині, Чехії та Австрії (Відень).
xРaid суттєво спрощує українцям процедуру придбання нерухомості в ЄС. Цей сервіс пропонує українцям безпечно та цілком легально здійснювати криптовалютні транзакції в міжнародному форматі. xPaid допомагає українцям відкрити дружній до крипти рахунок в Європі для подальшого обміну крипти.
Але криптовалютні угоди із використанням грошей з рахунку ФОП мають свої особливості.

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Наприклад, ІТ-спеціаліст який працює як ФОПом. За певний час роботи в нього на рахунку накопичився певний обсяг валюти. Все законно, є декларації, податки з грошей сплачені. Але з цих законних грошей в Україні він не може офіційно, з документальним супроводженням, придбати крипту.
Багато залежить від групи підприємницької діяльності, бо для кожної є свій дозволений перелік надання послуг та вчинення дій. Коли гроші будуть виведені в гривнях, тоді можна просто йти та купувати собі криптовалюту в потрібному обсязі.

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В xРaid пропонують виводити кошти з рахунку. Або знімати готівкою в гривні, або переказувати партнерам, які можуть обміняти на крипту.
Чому не в доларах чи в іншій валюті, в якій відкритий рахунок для роботи? Відповідь — через комісію.
Варіант з переведенням в гривню, а потім придбання за неї крипти вигідніший фінансово.
За матеріалами:
Finance.ua
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