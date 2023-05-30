Як диверсифікувати та збалансувати інвестиційний портфель: Invest Talk Summit — Finance.ua

Як диверсифікувати та збалансувати інвестиційний портфель: Invest Talk Summit Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Щоб створити якісний інвестиційний портфель, для початку потрібно розуміти, що відбувається у вітчизняній економіці, які є тренди, та які ризики потрібно аналізувати.

Під час Invest Talk Summit лектор Біржового Університету Богдан Сидоренко детально розповів, що потрібно робити, щоб зібрати збалансований та диверсифікований портфель. Finance.ua переповідає коротко виступ експерта. Повна версія доступна в записі Invest Talk Summit, який можна придбати за посиланням

Які є ризики

Перше, на що потрібно звернути увагу — торговий баланс України, який наразі є від'ємним. На післявоєнний період для українців будуть важливими експортоорієнтовані підприємства.

Друга проблема — демографічна, молоде покоління виїхало.

«Найголовніше в кожній країні - це люди, дорожчого ресурсу немає. У вас може бути нафта, золото, але якщо немає людей, які нормально рухають економіку — це проблема. Ми повинні створювати державу, яка буде розвиватися і яка буде цікавою для інших людей», — пояснив Сидоренко.

Ще один ризик — державний борг, навколо якого буде багато спекуляцій.

Структурний портфель

«Якщо людина інвестує в прогрес, рано чи пізно вона заробить кошти. Але потрібно слідувати двом моментам: час і диверсифікація», — переконаний Богдан Сидоренко.

За словами експерта, за структурою портфель має бути:

Ядро (45% портфеля) — це основні інвестиції, які мають постійно давати дохід. Це можуть бути:

облігації не нижче рівня B;

індексні ETF;

секторальні ETF;

ETF дорогоцінних металів.

Довгострокові позиці (25% портфеля). Наприклад:

акції найбільших, ліквідних і надійних компаній зі стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів (Blue chips);

компанії, що швидко розвиваються;

циклічні компанії.

«Якщо ви маєте якісний диверсифікований по різних секторах і країнах портфель, ви завжди маєте можливість розв’язувати свої питання. Це ключове. У нас зараз проблеми в країні, а я і мої клієнти можуть заробляти на міжнародних ринках. Диверсифікація дозволяє не зменшувати свою купівельну спроможність. Окрім того, це дає фінансову незалежність», — зазначив Сидоренко.

Що потрібно для інвестування

За словами експерта, для інвестування потрібно:

правильна система інвестування;

вміння ребалансувати активи;

розібратися, яка інформація є корисною для використання в портфелі;

розуміти, як використовувати монетарну політику;

знати, які активи в пріоритеті при різних фазах економіки;

вміти використовувати технічний аналіз.

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