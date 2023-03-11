Як чоловікам виїхати за кордон на авто: роз'яснення юриста — Finance.ua

Як чоловікам виїхати за кордон на авто: роз'яснення юриста Сьогодні 09:47 — Технології&Авто

Під час дії воєнного стану в Україні для виїзду за кордон на автомобілі чоловікам призовного віку, окрім основних документів, потрібно мати документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову.

Юрист юридично-консалтингової компанії «Де-юре» Димитро Стріченко перерахував основні моменти, які треба враховувати чоловікам при виїзді за кордон на автомобілі.

Які документи потрібні при виїзді за кордон чоловікам на авто:

Один з таких документів: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; Посвідчення водія; Технічний паспорт на авто; Зелену карту (страховка автомобіля при виїзді за кордон); Документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову для чоловіків призовного віку.

При виїзді за кордон для жінок на авто треба мати:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон; Посвідчення водія; Техпаспорт на авто; Зелена карта.

До речі, якщо вам потрібна Зелена картка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

«Варто додати, що рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання», — звертає увагу фахівець.

Винятками є такі обставини:

якщо вони є одиноким батьком чи матір’ю дитини/дітей до 18 років;

якщо вони їдуть відвідати дітей;

для супроводу дітей для виїзду за межі України;

для лікування.

«Якщо ви перетинаєте кордон разом із з дітьми, потрібно мати з собою свідоцтво про народження дитини в оригіналі та паспорт, якщо дитині 16 і більше років. Згода іншого з батьків не вимагається», — каже юрист.

Якщо ви виїхали за кордон і за цей час термін дії ваших документів вичерпався, можна звернутись до дипустанов України, щоб продовжити дію документа на 5 років, пояснює експерт. Продовження терміну дії закордонного паспорта є безкоштовним та виконується протягом доби.

Коли для виїзду за кордон ви використали «внутрішній» паспорт, для повернення потрібно отримати закордонний паспорт або документ, який посвідчує особу.

«Варто пам’ятати, що на території України, приймаються та визнаються всі документи, що були згенеровані в додатку „Дія“, тому для тих хто в’їжджає, чи навпаки, залишає країну — можна скористатись цим додатком на пункті пропуску», — пояснює Дмитро Стріченко.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.