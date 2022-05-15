Як безпечно придбати помешкання — Finance.ua

Як безпечно придбати помешкання

Вчора 08:00 — Нерухомість

В умовах воєнного стану ринок купівлі-продажу житла працює з певними обмеженнями, які унеможливлюють шахрайство в сфері нерухомості.

. Про це пише OLX Нерухомість

За замовчуванням шахрайство та спекуляція — проблема для ринку нерухомості, а у воєнний період це ще критичніше.

Якщо ви вирішили придбати квадратні метри, то кілька базових рекомендацій допоможуть не дати себе ошукати під час пошуку квартири.

Якщо цікавить квартира на вторинному ринку: обов’язково перевірте документи продавця. Просіть оригінали договору купівлі-продажу, дарування, обміну, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо.

Також слід перевірити право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Його можна знайти на сайті Мін’юсту, або ж на Порталі Дія та в Опендатаботі

Якщо цікавить квартира на первинному ринку: через ризик банкрутства та бойові дії певні забудовники можуть припинити діяльність, так і не закінчивши будівельні об’єкти.

Тож для початку перевірте сайт забудовника, ретельно вивчіть інші об’єкти будівництва та вже здані будинки.

Додатково перевірте терміни здачі в експлуатацію чи навіть сконтактуйте з мешканцями житлових комплексів будівельної компанії, щоб дізнатися більше про можливі підводні камені.

Зверніть увагу на документацію:

забудовник повинен надати вам ліцензію на будівельні роботи та дозвіл на будівництво,

а також документи на землю.

Рекомендуємо перевірити декларацію про початок будівельних робіт, містобудівні умови та обмеження, технічні умови на підключення комунікацій.

Якщо вам не можуть надати хоча б один із документів — краще спрямувати зусилля на пошук іншого житла.

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