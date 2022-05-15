Як безпечно придбати помешкання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як безпечно придбати помешкання

Вчора 08:00Нерухомість
474
В умовах воєнного стану ринок купівлі-продажу житла працює з певними обмеженнями, які унеможливлюють шахрайство в сфері нерухомості.
Про це пише OLX Нерухомість.
За замовчуванням шахрайство та спекуляція — проблема для ринку нерухомості, а у воєнний період це ще критичніше.
Якщо ви вирішили придбати квадратні метри, то кілька базових рекомендацій допоможуть не дати себе ошукати під час пошуку квартири.
Якщо цікавить квартира на вторинному ринку: обов’язково перевірте документи продавця. Просіть оригінали договору купівлі-продажу, дарування, обміну, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо.
Також слід перевірити право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Його можна знайти на сайті Мін’юсту, або ж на Порталі Дія та в Опендатаботі.
Якщо цікавить квартира на первинному ринку: через ризик банкрутства та бойові дії певні забудовники можуть припинити діяльність, так і не закінчивши будівельні об’єкти.
Тож для початку перевірте сайт забудовника, ретельно вивчіть інші об’єкти будівництва та вже здані будинки.
Додатково перевірте терміни здачі в експлуатацію чи навіть сконтактуйте з мешканцями житлових комплексів будівельної компанії, щоб дізнатися більше про можливі підводні камені.
Зверніть увагу на документацію:
  • забудовник повинен надати вам ліцензію на будівельні роботи та дозвіл на будівництво,
  • а також документи на землю.
Рекомендуємо перевірити декларацію про початок будівельних робіт, містобудівні умови та обмеження, технічні умови на підключення комунікацій.
Якщо вам не можуть надати хоча б один із документів — краще спрямувати зусилля на пошук іншого житла.
Отримати більше зі свого депозиту можна на Finance.ua 💰
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.