Як безпечно придбати помешкання — Finance.ua

Як безпечно придбати помешкання
Вчора 08:00 — Нерухомість
В умовах воєнного стану ринок
купівлі-продажу житла працює з певними
обмеженнями, які унеможливлюють
шахрайство в сфері нерухомості.
За замовчуванням шахрайство та спекуляція
— проблема для ринку нерухомості, а у
воєнний період це ще критичніше.
Якщо
ви вирішили придбати квадратні
метри, то кілька базових рекомендацій
допоможуть не дати себе ошукати під час
пошуку квартири.
Якщо цікавить
квартира на вторинному ринку:
обов’язково перевірте документи
продавця. Просіть оригінали договору
купівлі-продажу, дарування, обміну,
свідоцтво про право на спадщину, рішення
суду тощо.
Також слід перевірити право
власності в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно. Його можна знайти
на сайті Мін’юсту, або ж на Порталі Дія
та в Опендатаботі.
Якщо цікавить
квартира на первинному ринку: через
ризик банкрутства та бойові дії певні
забудовники можуть припинити діяльність,
так і не закінчивши будівельні об’єкти.
Тож для початку перевірте сайт забудовника,
ретельно вивчіть інші об’єкти будівництва
та вже здані будинки.
Додатково перевірте
терміни здачі в експлуатацію чи навіть
сконтактуйте з мешканцями житлових
комплексів будівельної компанії, щоб
дізнатися більше про можливі підводні
камені.
Зверніть увагу
на документацію:
- забудовник повинен
надати вам ліцензію на будівельні роботи
та дозвіл на будівництво,
- а також
документи на землю.
Рекомендуємо
перевірити декларацію про початок
будівельних робіт, містобудівні умови
та обмеження, технічні умови на підключення
комунікацій.
Якщо вам не можуть надати
хоча б один із документів — краще
спрямувати зусилля на пошук іншого
житла.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.