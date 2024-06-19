Xiaomi випустила новий дрон Fimi Mini 3 за $317 (фото) — Finance.ua
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Xiaomi випустила новий дрон Fimi Mini 3 за $317 (фото)

Технології&Авто
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Xiaomi випустила новий дрон Fimi Mini 3 за $317 (фото)
Xiaomi випустила новий дрон Fimi Mini 3 за $317 (фото)
Компанія Xiaomi випустила новий дрон Fimi Mini 3, який має вражаючу продуктивність та дуже доступну ціну, пише bibliotech.com.ua.
Деякі з найкрутіших технологій Xiaomi, на жаль, поки що знаходяться лише на батьківщині бренду в Китаї. Одним з таких є дрон з камерою Xiaomi Fimi Mini 3, який вийшов під суббрендом Fimi.
Дрон Xiaomi Fimi Mini 3 важить лише 250 грамів і має радіус дії 9 км. Анонсовано дві версії — з однією та двома батареями, остання забезпечує 32 хвилини польоту. Це більше, ніж у більшості дронів, включаючи популярний DJI Mini 2, який пропонує від 20 до 30 хвилин польоту.
Інші функції включають 48-мегапіксельний ½-дюймовий CMOS-сенсор камери Sony, який може знімати справжнє 4K зі швидкістю 60 кадрів в секунду, а також синтетичне відео 8K уповільненій зйомці. Це в чотири рази перевищує роздільну здатність дронів початкового рівня, таких як мобільний дрон IZI Pro. Він також може запропонувати 12-кратний цифровий зум і оснащений вертикальним режимом зйомки, який дозволяє дрону адаптуватися до вертикальних пристроїв.
У Xiaomi Fimi Mini 3 також є безліч функцій безпеки, включаючи автоматичне повернення RTH, GPS-моніторинг у реальному часі та сповіщення про повернення заряду батареї.
Ціна Xiaomi Fimi Mini 3 починається від 1999 юанів ($275) за варіант з одним акумулятором і 2299 юанів ($317) за варіант з двома акумуляторами.
За матеріалами:
Finance.ua
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