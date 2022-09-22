Xiaomi представила 35-доларову камеру спостереження з 2K-роздільною здатністю — Finance.ua

Xiaomi представила 35-доларову камеру спостереження з 2K-роздільною здатністю Вчора 23:03 — Фондовий ринок

У продажу з’явилася «розумна» Outdoor Camera AW300 виробництва китайської компанії Xiaomi. Вона здатна транслювати зображення в 2K-роздільній здатності в цілодобовому режимі. У рамках попереднього замовлення пристрій доступний для придбання за 35 USD.

У камері використовується 3 МП сенсор CMOS, що підтримує розширений динамічний діапазон. Вона оснащена двома потужними білими і двома інфрачервоними джерелами світла. Внаслідок цього девайс може знімати як вдень, так і вночі. У Outdoor Camera AW300 заявлена підтримка інтелектуального нічного бачення. Камера може похвалитися наявністю датчика руху. У разі наближення до неї рухомого об’єкта вона вмикає біле світло. Кольорове зображення на монітор передається камерою навіть вночі.

AW300 є функція інтелектуальної огорожі. У разі зміни зображення або появи силуету людини в заданій ділянці власник девайса одразу ж ставиться про це до відома шляхом надсилання повідомлення на смартфон. Пристрій здатний самостійно відганяти непрошених гостей за допомогою світлових та звукових попереджень.

AW300 може похвалитися наявністю інтегрованих динаміків і мікрофонів. Останні здатні записувати якісний звук на дистанції до семи метрів. Корпус девайса відповідає вимогам IP66. Таким чином, дощ їй не страшний.

Xiaomi Outdoor Camera AW300Камера обладнана зовнішньою антеною Wi-Fi та інтегрованим мікрочипом безпеки. Зображення може передаватися як у локальне, так і в хмарне сховище.

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