Xiaomi, Oppo і Huawei вдвічі скоротили постачання до рф — Finance.ua

Xiaomi, Oppo і Huawei вдвічі скоротили постачання до рф

Китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo та Huawei скоротили свої постачння до росії вдвічі.

Про це повідомляє Financial Times . Постачання зменшено через обвал рубля та західні санкції.

На китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.

Як стверджує видання, щоб уникнути збитків, потрібно щодня встановлювати нову ціну на продукцію.

Російсько-китайська торгівля минулого року досягла рекордного рівня $146 млрд, причому на Китай припадало близько 14% російського імпорту, включаючи майже всі електронні товари.

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