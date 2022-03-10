Xiaomi, Oppo і Huawei вдвічі скоротили постачання до рф — Finance.ua
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Xiaomi, Oppo і Huawei вдвічі скоротили постачання до рф

10.03.2022, 22:12Світ
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Китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo та Huawei скоротили свої постачння до росії вдвічі.
Про це повідомляє Financial Times. Постачання зменшено через обвал рубля та західні санкції.
На китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.
Як стверджує видання, щоб уникнути збитків, потрібно щодня встановлювати нову ціну на продукцію.
Російсько-китайська торгівля минулого року досягла рекордного рівня $146 млрд, причому на Китай припадало близько 14% російського імпорту, включаючи майже всі електронні товари.
За матеріалами: УНІАН
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