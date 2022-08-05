Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою — Finance.ua

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Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою

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Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою
Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск нових авіарейсів. Зокрема дев’ять нових напрямків — з Лондона.
За інформацією Wizz Air, запустять 15 нових рейсів, які поєднають Литву, Польщу, Румунію, Угорщину, Італію, Великобританію, Португалію, Йорданію, Марокко, Чехію, Естонію та Єгипет.

Повний перелік нових рейсів:

  • Вільнюс (Литва) — Гренобль (Франція);
  • Варшава (Польща) — Мадейра (Португалія);
  • Будапешт (Угорщина) — Мадейра (Португалія);
  • Клуж-Напока (Румунія) — Перуджа (Італія);
  • Бухарест (Румунія) — Анкона (Італія);
  • Венеція (Італія) — Амман (Йорданія);
  • Лондон-Лутон (Британія) — Таллінн (Естонія);
  • Лондон-Лутон (Британія) — Прага (Чехія);
  • Лондон-Лутон (Британія) — Шарм-ель-Шейх (Єгипет);
  • Лондон-Лутон (Британія) — Хургада (Єгипет);
  • Лондон-Гатвік (Британія) — Шарм-ель-Шейх (Єгипет);
  • Лондон-Гатвік (Британія) — Верона (Італія);
  • Лондон-Гатвік (Британія) — Гренобль (Франція);
  • Лондон-Гатвік (Британія) — Марракеш (Марокко);
  • Лондон-Гатвік (Британія) — Агадір (Марокко).
Ознайомитися із детальним розкладом рейсів можна на сайті авіакомпанії.
Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

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За матеріалами:
visitukraine.today
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