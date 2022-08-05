Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою — Finance.ua

Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою Вчора 19:48 — Особисті фінанси

Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск нових авіарейсів. Зокрема дев’ять нових напрямків — з Лондона.

За інформацією Wizz Air, запустять 15 нових рейсів, які поєднають Литву, Польщу, Румунію, Угорщину, Італію, Великобританію, Португалію, Йорданію, Марокко, Чехію, Естонію та Єгипет.

Повний перелік нових рейсів:

Вільнюс (Литва) — Гренобль (Франція);

Варшава (Польща) — Мадейра (Португалія);



Будапешт (Угорщина) — Мадейра (Португалія);



Клуж-Напока (Румунія) — Перуджа (Італія);



Бухарест (Румунія) — Анкона (Італія);



Венеція (Італія) — Амман (Йорданія);



Лондон-Лутон (Британія) — Таллінн (Естонія);



Лондон-Лутон (Британія) — Прага (Чехія);



Лондон-Лутон (Британія) — Шарм-ель-Шейх (Єгипет);



Лондон-Лутон (Британія) — Хургада (Єгипет);



Лондон-Гатвік (Британія) — Шарм-ель-Шейх (Єгипет);



Лондон-Гатвік (Британія) — Верона (Італія);



Лондон-Гатвік (Британія) — Гренобль (Франція);



Лондон-Гатвік (Британія) — Марракеш (Марокко);



Лондон-Гатвік (Британія) — Агадір (Марокко).



Ознайомитися із детальним розкладом рейсів можна на сайті авіакомпанії.

Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.