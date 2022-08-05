Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою — Finance.ua

Wizz Air анонсувала 15 нових маршрутів Європою
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск нових авіарейсів. Зокрема дев’ять нових напрямків — з Лондона.
За інформацією Wizz Air, запустять 15 нових рейсів, які поєднають Литву, Польщу, Румунію, Угорщину, Італію, Великобританію, Португалію, Йорданію, Марокко, Чехію, Естонію та Єгипет.
Повний перелік нових рейсів:
- Вільнюс (Литва) — Гренобль (Франція);
- Варшава (Польща) — Мадейра (Португалія);
- Будапешт (Угорщина) — Мадейра (Португалія);
- Клуж-Напока (Румунія) — Перуджа (Італія);
- Бухарест (Румунія) — Анкона (Італія);
- Венеція (Італія) — Амман (Йорданія);
- Лондон-Лутон (Британія) — Таллінн (Естонія);
- Лондон-Лутон (Британія) — Прага (Чехія);
- Лондон-Лутон (Британія) — Шарм-ель-Шейх (Єгипет);
- Лондон-Лутон (Британія) — Хургада (Єгипет);
- Лондон-Гатвік (Британія) — Шарм-ель-Шейх (Єгипет);
- Лондон-Гатвік (Британія) — Верона (Італія);
- Лондон-Гатвік (Британія) — Гренобль (Франція);
- Лондон-Гатвік (Британія) — Марракеш (Марокко);
- Лондон-Гатвік (Британія) — Агадір (Марокко).
Ознайомитися із детальним розкладом рейсів можна на сайті авіакомпанії.
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