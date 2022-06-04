WhatsApp з 10 червня перестане запускатися на Android та iOS — Finance.ua

WhatsApp з 10 червня перестане запускатися на Android та iOS

Адміністрація месенджера WhatsApp регулярно впроваджує різного роду нововведення, сподіваючись тим самим покращити досвід користувача і розширити аудиторію сервісу. Ним уже користуються понад 2,5 млрд людей, а в майбутньому аудиторія може збільшитися.

З використанням тих функціональних можливостей, які вбудовані в це програмне забезпечення, користувачі можуть здійснювати голосові дзвінки, відправляти текстові повідомлення, ділитися місцезнаходженням, телефонувати за відеозв’язком, а разом з тим здійснювати безліч різних інших дій, ніяк чином себе при цьому не обмежуючи. Все це доступно безкоштовно, але вже незабаром власники багатьох телефонів втратять доступ до цього ПЗ.

Технології не стоять дома, а постійно поліпшуються і вдосконалюються. У результаті, як наслідок подібного стану справ, месенджеру доводиться відмовлятися від підтримки вже старих і застарілих програмних рішень. Саме тому з 10 червня 2022 року, тобто вже наступної п’ятниці, користуватися WhatsApp не можна буде на будь-яких моделях смартфонів, незалежно від їх виробника, якщо на такі встановлена ​​дуже застаріла версія ОС.

За наявними даними, відключення торкнеться близько 40–70 млн осіб, які використовують телефони на базі операційних систем Android 5.0 Lollipop та iOS 10, а також будь-яких ще старіших. Тому слід, що дуже багато користувачів втратять можливість використовувати месенджер.

Майбутні зміни повинні піти на користь безпеки месенджера, тому що особисті дані користувачів у кожній новій ОС захищені краще, ніж у попередній. Саме тому, відмовляючись від підтримки старого та дуже застарілого ПЗ, розробники тим самим захищають користувачів від витоків особистих даних, крадіжки цінної інформації та інших несприятливих подій.

У випадку, якщо на телефон встановлена ​​дуже стара операційна система, з 10 червня після запуску месенджера з’являтиметься повідомлення зі словами про необхідність оновити операційну систему для продовження використання сервісу. Інакше, якщо цього не зробити, користуватися месенджером буде зовсім неможливо, тому що такі дії виявляться недоступними.

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