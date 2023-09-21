Вживані авто, які виглядають дорожчими, ніж коштують (інфографіка) — Finance.ua

Вживані авто, які виглядають дорожчими, ніж коштують (інфографіка) Вчора 21:00 — Технології&Авто

Позашляховик Land Rover Range Rover 2014 року виглядає набагато дорожче, ніж коштує насправді. Такого висновку дійшли експерти порталу HotCars, які склали рейтинг розкішних автомобілів, які коштують дешевше, ніж виглядають.

На думку експертів, Range Rover 2014 виглядає максимально розкішно і дуже багато оснащений, але його середня вартість на вторинному ринку становить всього 32 995 доларів.

На другому місці - Maserati Quattroporte 2008 року, який можна купити в середньому за 17 900 доларів.

Замикає топ-3 розкішний седан Alpina B7 2010 модельного року із середньою ціною на «вторинці» близько 20 000 доларів.

Отже, топ-10 уживаних автомобілів, які виглядають дорожчими за свою ціну

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