Вийшов «розумний» годинник з інноваційними функціями для здоров’я та сну — Finance.ua
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Вийшов «розумний» годинник з інноваційними функціями для здоров’я та сну

Технології&Авто
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Вийшов «розумний» годинник з інноваційними функціями для здоров’я та сну
Вийшов «розумний» годинник з інноваційними функціями для здоров’я та сну, Фото: Rollme
Китайська Rollme представила «розумний» годинник Hero M5 Ultra. Це пристрій, який поєднує передові технології для покращення сну та розширений функціонал для моніторингу здоров’я за доступною ціною. Головна фішка годинника — функція поліпшення сну.
Про це пише Gizmochina.

Які функції має годинник

Йдеться не просто про моніторинг — пристрій використовує технологію синхронізації мозкових хвиль, щоб розслабити нервову систему і створити ідеальні умови для відпочинку.
Аналізуючи ритми дихання і серцебиття, Rollme Hero M5 Ultra м’якими імпульсами коригує їх, допомагаючи боротися з безсонням або частими нічними пробудженнями.
Вийшов «розумний» годинник з інноваційними функціями для здоров’я та сну
Крім цього, пристрій отримав унікальний масажний режим. До комплекту з годинником входять спеціальні масажні пластини і гель, які допомагають зняти м’язову напругу.
Також Hero M5 Ultra вміє вимірювати рівень глюкози в крові, частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск і навіть рівень сечової кислоти.

Характеристики

Модель вийшла з 1,43-дюймовим AMOLED-екраном. Корпус — із нержавіючої сталі. Батарея має місткість 400 мАг — зарядки апарата має вистачати на тиждень.
Вийшов «розумний» годинник з інноваційними функціями для здоров’я та сну
Також пристрій сертифіковано за стандартом IP68, що означає захист від вологи та пилу.
Rollme Hero M5 Ultra оцінено в 69 доларів або близько 2800 грн. Набір містить ремені, набір для сну, масажні пластирі та гель.
За матеріалами:
УНІАН
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