Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото) — Finance.ua
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Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото)

Технології&Авто
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Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото)
Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото)
У Китаї надійшов у виробництво новий Aito M9. Великий кросовер став новим флагманом у лінійці китайського бренду. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.
Марка Aito — дітище корпорації Huawei і китайського автовиробника Seres. Кросовер М9 стане найдорожчою моделлю бренду — його ціна становитиме від 500 000 до 600 000 юанів ($68 400 — 82 100). Продажі стартують у грудні.
Новий Huawei Aito M9 — повнорозмірний кросовер із трьома рядами сидінь. У нього обтічний дизайн з краплеподібними фарами, вираженим «носом» і висувними дверними ручками. Електрична версія відрізняється від гібридної відсутністю решітки радіатора.
Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото)

Розміри Huawei Aito M9:

  • довжина — 5230 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • висота — 1800 мм;
  • колісна база — 3110 мм.
Салон Aito M9 ще не показали, але розкрили характеристики авто. Відомо лише, що всередині встановлять мультимедійну систему Huawei Harmony OS з безліччю дисплеїв. Запропонують версії на 4, 5, 6 і 7 місць.
Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото)
Гібрид, що заряджається, оснащений двома електромоторами загальною потужністю 496 к. с. і 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором. Батарея на 40 кВт∙год дає змогу проїхати 167 км на електротязі. Електромобіль Huawei Aito M9 також двомоторний, але потужніший — 530 к. с.
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