Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото) — Finance.ua

Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото) Сьогодні 05:52 — Технології&Авто

Високотехнологічний флагман: на ринок виходить новий великий кросовер від Huawei (фото)

У Китаї надійшов у виробництво новий Aito M 9 . Великий кросовер став новим флагманом у лінійці китайського бренду. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Марка Aito — дітище корпорації Huawei і китайського автовиробника Seres. Кросовер М 9 стане найдорожчою моделлю бренду — його ціна становитиме від 500 000 до 600 000 юанів ($68 400 — 82 100). Продажі стартують у грудні.

Новий Huawei Aito M 9 — повнорозмірний кросовер із трьома рядами сидінь. У нього обтічний дизайн з краплеподібними фарами, вираженим «носом» і висувними дверними ручками. Електрична версія відрізняється від гібридної відсутністю решітки радіатора.

Розміри Huawei Aito M 9 :

довжина — 5230 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3110 мм.

Салон Aito M 9 ще не показали, але розкрили характеристики авто. Відомо лише, що всередині встановлять мультимедійну систему Huawei Harmony OS з безліччю дисплеїв. Запропонують версії на 4, 5, 6 і 7 місць.

Гібрид, що заряджається, оснащений двома електромоторами загальною потужністю 496 к. с. і 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором. Батарея на 40 кВт∙год дає змогу проїхати 167 км на електротязі. Електромобіль Huawei Aito M 9 також двомоторний, але потужніший — 530 к. с.

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