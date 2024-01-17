Виробники в ЄС щороку втрачають близько 16 млрд євро через контрафакт — дослідження
Європейські виробники одягу, косметики та іграшок щороку втрачають на продажах близько 16 мільярдів євро (17,5 мільярда доларів) через контрафактну продукцію.
Про це пише dpa.
Згідно з новим дослідженням Агентства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), в результаті також було втрачено близько 200 000 робочих місць.
«Контрафактні товари спричиняють реальні збитки — для споживачів, брендів та нашої економіки. Це останнє дослідження показує цілком реальні збитки з погляду втрачених продажів та робочих місць в ЄС», — заявив виконавчий директор EUIPO Жоау Неграу.
Іграшкова промисловість Німеччини, як повідомляється, входить до найбільш постраждалих секторів у ЄС: на неї припадає третина щорічних втрат продажів (334 мільйони євро) через контрафактну продукцію.
Країною, що найбільше постраждала від підробок у секторі одягу, є Кіпр, а в секторі косметики — Франція.
Швейна промисловість, як повідомляється, втрачає майже 12 мільярдів євро доходу щороку або 5,2% загального обороту.
Європейський косметичний сектор та індустрія іграшок також повідомили про значне зниження продажів через контрафактну фірмову продукцію: втрати обороту становили 3 мільярди євро для косметики (4,8%) та 1 мільярд євро для іграшок (8,7%).
Контрафакт також істотно негативно впливає на ринок праці. Згідно з дослідженням EUIPO, заснованим на даних з 2018 по 2021 рік, 160 000 робочих місць було втрачено у секторі одягу, 32 000 — у секторі косметики та 3600 — у секторі іграшок.
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