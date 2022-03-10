Виробники Milka, Oreo, Snickers та M&M's згортають інвестиції в РФ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Виробники Milka, Oreo, Snickers та M&M's згортають інвестиції в РФ

10.03.2022, 17:21Фондовий ринок
141
Американські виробники продуктів харчування та кормів для тварин Mondelez International та Mars згортають капітальні вкладення та витрати на рекламу в Росії через війну в Україні.
Про це йдеться у листах генеральних директорів компаній.
«Як продовольча компанія ми скорочуємо всі несуттєві види діяльності в Росії. Ми зосередимо нашу діяльність на базових пропозиціях, припинимо всі нові капітальні вкладення та припинимо витрати на рекламу», — йдеться у листі голови Mondelez.
Він зазначає, що компанія продовжуватиме оцінювати ситуацію і вносити коригування за необхідності.
Mondelez International працює у Росії понад 20 років. Володіє трьома заводами у Володимирській та Новгородській областях. Компанії належать такі бренди як Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls та інші.
Чистий прибуток «дочки» Mondelez International в Росії в 2020 році підвищився на 13,2% і склав 6,12 млрд рублів. Усі кошти були спрямовані на дивіденди та інші платежі щодо розподілу прибутку на користь власників.
Mars з 1991 року інвестувала у російську економіку понад 2 млрд доларів. Зокрема, було збудовано та модернізовано 10 фабрик з виробництва кондитерських виробів та жувальної гумки, кормів для домашніх тварин, соусів для приготування страв.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.