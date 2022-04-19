Виробник Peugeot, Citroеn, Opel та Fiat призупинив виробництво в росії — Finance.ua
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Виробник Peugeot, Citroеn, Opel та Fiat призупинив виробництво в росії

Вчора 16:24Фондовий ринок
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Виробник Peugeot, Citroеn, Opel та Fiat призупинив виробництво в росіїВиробник Peugeot, Citroеn, Opel та Fiat призупинив виробництво в росії
Четвертий у світі автовиробник Stellantis припиняє виробництво на своєму російському заводі через логістичні труднощі та накладені на москву санкції. Компанія виробляла і продавала в росії марки Peugeot, Citroеn, Opel, Jeep і Fiat.
Про це повідомляє Reuters.
Так, повідомляється, що компанія керує заводом з виробництва фургонів у Калузі, приблизно за 201 км на південний схід від москви, у спільному володінні з японським автовиробником Mitsubishi, який зупинив виробництво на підприємстві на початку цього місяця.
«З огляду на швидке щоденне збільшення перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинив свою виробничу діяльність у Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх співробітників», — йдеться у заяві Stellantis.
Stellantis вже припинив весь експорт та імпорт автомобілів у росію після вторгнення москви в Україну, перенісши виробництво до Західної Європи. Він також заявив, що заморожує плани щодо збільшення інвестицій у країну. Виробництво фургонів у Калузі залишилося лише для місцевого ринку.
Десятки іноземних компаній оголосили про тимчасове закриття магазинів і заводів у росії або заявили, що залишають країну назавжди після того, як 24 лютого росія вторглася в Україну.
Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес заявив наприкінці березня, що незабаром групі доведеться закрити завод у Калузі, оскільки на ньому закінчуються запчастини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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