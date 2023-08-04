Виробник кави Jacobs планує вивести з рф свої закордонні бренди до кінця року, повністю йти з ринку не збирається — Finance.ua

Виробник кави Jacobs планує вивести з рф свої закордонні бренди до кінця року, повністю йти з ринку не збирається 04.08.2023, 00:37 — Фондовий ринок

Виробник кави Jacobs планує вивести з рф свої закордонні бренди до кінця року, повністю йти з ринку не збирається

Голландська компанія JDE Peetʼs (бренди кави Jacobs, LʼOr, Tassimo та Douwe Egberts) припинить продаж іноземних брендів кави та чаю на російському ринку до кінця року.

Про це пише «Коммерсантъ».

У росії будуть представлені лише місцеві бренди.

У фінансовому звіті за перше півріччя компанія знизила цільовий показник прибутку за підсумками року через невизначеність на тлі переходу до місцевих брендів на російському ринку.

Через ребрендінг бренду кави Jacobs в росії за підсумками першого півріччя компанія зазнала збитків у €185 млн.

«У першій половині 2023 року ми ініціювали перехід від багатоканальної організації в Європі до локального портфоліо у росії», — повідомив генеральний директор JDE Фабʼєн Саймон і додав, що компанія не збирається повністю йти з росії. У російському підрозділі компанії працює понад 900 осіб.

За його словами, робота компанії у рф не суперечить санкціям Заходу.

У березні видання писало, що JDE може відмовитися від бренду Jacobs у росії. У компанії планували продовжувати забезпечувати клієнтів і споживачів у росії через локальне представництво.

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