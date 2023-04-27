Виробник «байрактарів» представив нову крилату ракету Kemankes — Finance.ua
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Виробник «байрактарів» представив нову крилату ракету Kemankes

Технології&Авто
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Виробник «байрактарів» представив нову крилату ракету Kemankes
Виробник «байрактарів» представив нову крилату ракету Kemankes
Турецька оборонна компанія Baykar представила нову крилату ракету Kemankes.
Про це повідомляє «Мілітарний».
Bayraktar Kemankes призначена для ураження стратегічних цілей у глибокому тилу супротивника. Снаряд оснащений системою оптичного наведення з підтримкою штучного інтелекту, який забезпечує виявлення, ідентифікацію та наведення на ціль на фінальному відрізку польоту.
Ракета здатна розвивати максимальну швидкість до 720 км/год, а її бойова частина важить 6 кг. Водночас рідкопаливний реактивний двигун забезпечує роботу упродовж 60 хвилин.
Радіус польоту нового озброєння складає 200 км, при цьому ракета здатна виконувати політ в автономному режимі за допомогою системи автопілота. Виробник запевняє, що боєприпас зможуть нести безпілотники Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 та Bayraktar TB-3.
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