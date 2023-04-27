Виробник «байрактарів» представив нову крилату ракету Kemankes — Finance.ua

Виробник «байрактарів» представив нову крилату ракету Kemankes Сьогодні 19:36 — Технології&Авто

Виробник «байрактарів» представив нову крилату ракету Kemankes

Турецька оборонна компанія Baykar представила нову крилату ракету Kemankes.

Про це повідомляє «Мілітарний».

Bayraktar Kemankes призначена для ураження стратегічних цілей у глибокому тилу супротивника. Снаряд оснащений системою оптичного наведення з підтримкою штучного інтелекту, який забезпечує виявлення, ідентифікацію та наведення на ціль на фінальному відрізку польоту.

Ракета здатна розвивати максимальну швидкість до 720 км/год, а її бойова частина важить 6 кг. Водночас рідкопаливний реактивний двигун забезпечує роботу упродовж 60 хвилин.

Радіус польоту нового озброєння складає 200 км, при цьому ракета здатна виконувати політ в автономному режимі за допомогою системи автопілота. Виробник запевняє, що боєприпас зможуть нести безпілотники Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 та Bayraktar TB-3.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.